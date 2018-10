El UCAM juega con fuego y Doyle le rescata a tiempo para la Champions

El UCAM Murcia jugará esta temporada la Basketball Champions League. Y esa debe ser la conclusión, resultadista, tras caer ante Spirou Charleroi (78-82) y hacer bueno el triunfo de la ida (62-71). Jugó con fuego el equipo de Javier Juárez, en exceso, y un pésimo último cuarto le tuvo cerca de la eliminación. Al que entró con una renta importante de once puntos a favor (59-48) y los belgas a punto estuvieron de dar la vuelta a la eliminatoria con un parcial de 19-34. El UCAM fue un flan en los últimos minutos, le temblaron las piernas (y las muñecas) y sólo la osadía de Doyle, con dos triples en los últimos instantes, evitó una debacle a tiempo.

El partido estaba controlado. O eso parecía. El primer cuarto se cerraba con 19-13, con Doyle anotando sus primeros puntos y Soko liderando el ataque murciano. No había nada que temer. Edu Durán se sumaba a la fiesta con dos triples y la ventaja incrementaba al punto que en el ecuador del segundo cuarto el electrónico reflejaba un 38-22. Los belgas no sabían qué hacer y al descanso vencía el UCAM por 44-29. Todo en su sitio. Tampoco el tercer cuarto hacía presagiar tanto miedo. Cierto que el Spirou Charleroi colocó con un parcial 0-10 el partido en el 44-39, pero Kloof y Soko estiraban de nuevo la ventaja para el 59-48.

Las cuentas eran simples. Nueve puntos de renta en el inicio del último cuarto, y otros nueve del partido de ida. Pues el UCAM se vino abajo. Primero un parcial de 0-9 y unos cuatro minutos sin anotar los universitarios, hasta que apareció Doyle. Pero la hemorragia no se detuvo. Hervelle veía aro con facilidad, y sus compañeros Hammond, Linhart y demás continuaban anotando. Empatado el choque (64-64) a casi cinco minutos para el final, se temió por lo peor. Continuaron los problemas en el UCAM, pese a los tiempos muertos de Juárez, y después de un triple de Doyle a poco más de un minuto (70-72), el Spirou Charleroi tuvo a tiro la eliminación murciana. Linhart anotaba desde el perímetro y hacía el 70-77. Se mascaba la tragedia, y Doyle surgió de nuevo con un triple lejano a 42". Eso dio tranquilidad a sus compañeros pese al 74-80, tras otro lanzamiento lejano de Ford. Quedaba medio minuto, pero los locales aguantaron como pudieron y salvaron la eliminatoria perdiendo 78-82. Lección de humildad. Y a la Champions.

Noticias relacionadas Estadísticas del UCAM Murcia-Spirou Charleroi