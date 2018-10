Tornel: "La ampliación de 18 millones es imposible, intento captar 3-4 millones"

Pocos aficionados al Real Murcia se han movilizado más que Francisco Tornel para la supervivencia del club. Accionista, el notario murciano acudió a la llamada de Víctor Gálvez en junio prestándole 84.400 euros que aún no ha recuperado. "No me preocupa eso ahora, lo hizo para salvar al Real Murcia. Los sentimientos pudieron más que la razón" explicaba en SER Deportivos. Tornel repasó todos los frentes, mostrando su apoyo al oriolano: "No entiendo como el Ayuntamiento no ha firmado el convenio, debe hacerlo sí o sí. A la que beneficia es a la institución, el Real Murcia lo necesita".

Dejó bien claro que no cree en la opción de Mauricio García De la Vega: "Tuvo su oportunidad, su momento, ¿y ahora a qué viene, a intentar qué? Si lo has tenido todo y no lo has hecho... Igual lo que quiere es hacer negocio". Aunque, también critica las palabras de Toni Hernández en Onda Regional. "No sé si lo hicieron para meter presión al Ayuntamiento... No se está gestionando bien, no hay trasparencia. Pero no es sólo de ahora, con Gálvez". Escucha aquí la entrevista íntegra a Francisco Tornel:

Tornel tiene un plan, "estoy intentando hablar con gente para reunir 3-4 millones. Yo no podría dedicarme al club por mis obligaciones laborales, y entiendo que quien aporte querría gestionarlo. Una idea que yo tenía era que se agruparan 3-4 millones con pólizas de 300-400.000 euros. Busco gentes que sean buenas personas y que quieran al club. Algunos podrían incluso gestionarlo. Siempre pensé que la solución para el Real Murcia debíamos buscarla con murcianos. Tal y como está planteado todo, es imposible aunar 18 millones".