Les piden 11 años de cárcel por obligar a prostituirse a una mujer y dos menores en Palencia

Un hombre y una mujer, vecinos de Palencia e identificados como M.H.D y C.G.R., se enfrentan a una pena global propuesta por el Ministerio Fiscal de 11 años de prisión y 8.100 euros de multa para cada uno como presuntos autores de un delito de determinación a la prostitución por abuso de una persona mayor y otros dos de inducción a la prostitución a menores después de lucrarse supuestamente con los servicios sexuales prestados por una mujer necesitada y por dos jóvenes en un piso situado concretamente en el número 3 de la calle Juan de Castilla de la capital.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Diario Palentino, los acusados supuestamente captaban a sus víctimas a través de Internet, principalmente a través de la página Badoo, les proporcionaban dinero para llegar hasta Palencia, las recogían en la estación y luego las llevaban al citado piso. Según expone el fiscal, contactaban con los clientes a través de una publicidad situada en la página web Milanuncios, en las que ponían fotos falsas de las chicas y anunciaban un número de móvil donde dichos clientes llamaban. De hecho, el teléfono era atendido por las propias chicas, quienes les indicaban la dirección de la calle Juan de Castilla.

Si se da por bueno el relato de la Fiscalía, las dos menores que aparecen en el procedimiento que ha instruido el juzgado número 7 no podían abandonar el inmueble, mientras que las chicas mayores de edad -en el procedimiento solo aparece una como perjudicada- podían salir, pero eran controladas por el acusado M.H.D. De hecho, este hacía de cocinero para ellas, pero solo una vez al día, ya que no recibían más comida durante el resto de la jornada, una cantidad de alimento a todas luces insuficiente para sus necesidades nutritivas. Por si fuera poco, la otra acusada en este caso, C.G.R., según el fiscal, al parecer les suministraba una vez al día una sustancia de carácter estimulante, cuya naturaleza no ha podido ser concretada, al objeto de que las mujeres «aguantasen».

Asimismo, C.G.R. llevaba la contabilidad de todos los servicios sexuales y de todo el dinero obtenido mediante la prostitución. En el piso en cuestión se disponía de una lista de móviles de clientes habituales y el fiscal del caso resalta que las chicas utilizaban alias para ocultar su verdadera identidad, tanto en la publicidad en Internet como en la contabilidad.