A la venta las entradas de Aescena en Aguilar

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) ya tiene lista la programación que se ofrecerá dentro del XII Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo (Aescena) que se desarrollará del 9 al 14 de octubre en el Espacio Cultural Cine Amor, y cuyas entradas se venden de forma anticipada desde hace unos días y hasta el día 8 de octubre en la Oficina de Turismo, la Biblioteca Pública Bernardo del Carpio y la Joyería Salamanca.

Un total de seis serán las representaciones a las que los aguilarenses y visitantes podrán asistir. En Aescena se podrá disfrutar de las compañías profesionales Kulunka Teatro –Premio Max de Artes Escénicas 2018 al Mejor Espectáculo de Teatro y Mejor Música- con Solitudes, Teatro Corsario con Traidor, Zanguango Teatro con Esto no me lo esperaba, y Titzina Teatro con La Zanja. No faltarán a la cita los dos grupos de teatro aficionado de la villa; El Globo que llevará a escena El Cadáver del Señor García y el Grupo de Teatro del Colegio San Gregorio que representará La Llamada.

Todas las funciones tendrán lugar a las 20,30 horas en el Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo. Los precios serán de 5 euros para las obras de las compañías aficionadas y 8 euros en el caso de las profesionales. También se pueden adquirir abonos para todos los espectáculos por 20 euros –se han puesto a la venta 100 abonos-. Se podrán adquirir las entradas desde una hora antes de las representaciones en la taquilla del Cine Amor.