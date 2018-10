Las buenas iniciativas hay que aplaudirlas, vengan de donde vengan. Se han celebrado unas jornadas técnicas sobre movilidad sostenible. Fijar las bases del futuro de nuestra ciudad en un tema de esta importancia es capital para su desarrollo económico y social.

La movilidad nos afecta a todos, ya seamos peatones o no. Creo que es necesario analizarla desde todos los ángulos y ópticas. Aunque, para mí, existe un elemento básico que ha de regir cualquier plan de movilidad que se proponga: El respeto a las personas.

En el siglo XXI las formas de moverse están sufriendo una transformación rápida y profunda. En la mayoría de los casos la normativa en este ámbito va por detrás de la realidad. Por lo que, en algunas veces, se producen conflictos de intereses y situaciones de cierta gravedad.

La movilidad sostenible pretende incrementar el uso de las tecnologías limpias, ya que ayudan a conservar el medio ambiente. Para ello, hay que fomentar el uso de vehículos híbridos o, mejor, eléctricos;animar al uso de la bicicleta; y, por supuesto, impulsar los desplazamientos a pie. Para cada uno de estos medios de transporte es importante que los Ayuntamientos adopten decisiones específicas.

Por ejemplo, para los vehículos, a mi entender, hay que fomentar el uso del transporte público; hay que crear más aparcamientos disuasorios; hay que incrementar las estaciones de carga eléctrica y que además sean de última generación, más rápidas y eficientes; hay que analizar los flujos de tráfico, especialmente en los puntos más conflictivos y en los momentos de mayor concentración; hay que apoyar la compra de vehículos no contaminantes, bien con acciones directas, como subvencionar el impuesto de rodaje, o indirectas, como la posibilidad de que sean los únicos vehículos que puedan circular por determinadas zonas, etc.

En nuestra ciudad ya se han implantado diversas medidas, aunque creo que en el apartado de estaciones de servicio o en el flujo de tráfico nos queda mucho camino por recorrer. Un principio básico sobre movilidad, las rotondas no son la solución para los atascos.

Para las bicicletas hay que fomentar su uso ya que es un recurso que incide positivamente en la salud de las personas. Por ello, hay que establecer una amplia red de carriles-bici por toda la ciudad. Bien con vías mixtas, de velocidad limitada, para vehículos y bicicletas o bien con sendas específicas. Aquí queda mucho trabajo por hacer.

Una queja en este apartado, salvo en situaciones muy concretas, la normativa prohíbe circular a las bicicletas por las aceras o las zonas peatonales. He sido testigo de atropellos, en estas zonas, de ciclistas a viandantes. También he podido constatar que circulan con total impunidad y de forma generalizada, creyéndose con todo el derecho para hacerlo. Esto no puede seguir así y hay que tomar medidas de inmediato. Claro que también hay honrosas excepciones, los aficionados al deporte de la bicicleta.

La peatonalización de determinadas calles y, sobre todo, la ampliación de las aceras favorecen los traslados a pie. Pero tampoco se puede hacer de forma que se estrangule la ciudad y que el transporte rodado, en general, no puedan circular con cierta agilidad.

En definitiva, hay que ir pensando en cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro y que puedan coexistir, de manera equilibrada, todos los medios de transporte y formas de desplazamiento, respetándose siempre entre todas.