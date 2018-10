La ONCE dedica un cupón a la localidad de Lagartos

Lagartos es la localidad protagonista del cupón de la ONCE del lunes, 8 de octubre, perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta localidad por toda España.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y la directora de ONCE en Palencia, Araceli de las Heras, reciben en la Sede de ONCE Valladolid, sita en la calle Muro nº 15, al alcalde pedáneo de Lagartos, Julio César García Casas, aprovechando la visita para entregarle una lámina enmarcada del cupón que desde ONCE se dedica a su pueblo, corespondiente al sorteo del próximo lunes 8 de octubre.

Lagartos (Palencia), cuyo topónimo puede derivar del sustantivo latino ‘Lacos’ o lago, hoyo o charco tal y como demuestra su orografía pues el pueblo está ubicado entre dos pequeñas cordilleras. Las de ‘artas’ parecen derivar de ‘arctus’ o angusto, estrecho. Sería el ‘lugar de hoyos estrechos’.

Entre sus monumentos, destaca la iglesia parroquial dedicada a San Vicente Mártir, construida con ladrillo macizo, en una sola nave, y en cuyo Presbiterio destaca su artesanado mudéjar.

