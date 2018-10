Amaia Romero: "estoy componiendo yo todas las canciones, por eso me está costando"

Amaia Romero despide esta gira de versiones para centrarse en su próximo disco. Aunque no ha querido desvelar fechas apunta que ella misma está componiendo los temas de un disco que dice, va a ser "muy personal. Estoy componiendo yo todas las canciones, por eso me está costando. Nunca me había puesto a componer en serio ocho canciones seguidas, había compuesto pero no me había puesto así de verdad".

Ha desvelado que está trabajando con el productor Raúl Refree, al que eligió porque le "encanta". "Es superperfeccionista a la hora de sacar el sonido, las voces y es que me gusta todo lo que hace. Es muy versátil a la hora de hacer música, puede producir a Rosalía o a él mismo; es muy delicado todo lo que hace y me sentía muy identificada". Amaia es consciente de que "las expectativas son un poco altas y que no va a gustar a todo el mundo, eso es imposible, pero sé que a mí me va a gustar y espero que a vosotros también".

Romero cierra en casa la colaboración que ha mantenido con "The Free Fall Band", la banda con la que ha estado cantando desde que coincidieran en el Primavera Sound y con la que ofrece un variado repertorio de versiones. Vuelve a pisar el escenario del Gayarre, un referente para la propia joven. "Vengo desde pequeña y es como cantar en casa, literalmente lo digo, en casa; se me hace muy familiar y es superbonito. El Gayarre lo elegí porque me parece el sitio con más encanto de Pamplona y me hacía muchísima ilusión, es un sitio precioso y muy acogedor". Las entradas para estos conciertos, con 1.600 espectadores, se agotaron en tan solo 20 minutos.

Sobre la nueva edición de OT

Amaia ha reconocido que no está siguiendo mucho la nueva edición de Operación Triunfo pero que sí conoce a Natalia, la concursante de la nueva edición también de Pamplona. "El hecho de ser Pamplona, cantar y ser de la misma edad al final te acabas conociendo. Natalia es increíble, es una pasada como canta, a mi antes ya me lo parecía. Cuando me enteré que se presentaba al casting tenía clarísimo que iba a entrar, canta superbien y es supermaja, he hablado alguna vez con ella y es increíble". Ha terminado diciendo que es su favorita.