Luz verde a los 113 millones

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la proposición de ley foral del cuatripartito que consigna 113 millones del superávit de la Comunidad foral para una plan de inversiones financieramente sostenibles.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado favor, mientras que UPN, PSN y PPN se han abstenido. Los tres partidos de la oposición se han mostrado partidarios de las inversiones, pero han sido muy críticos con la gestión del cuatripartito y del Gobierno en esta materia, recordando que el Ministerio todavía no ha autorizado estas inversiones.

En la defensa de la ley, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "el único objetivo de la proposición es hacer posible las inversiones" y ha rechazado las acusaciones de la oposición en el sentido de que el cuatripartito "no quiere el diálogo sino el enfrentamiento" con el Ministerio.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que, según Geroa Bai, "todo es maravilloso, pero Navarra se sigue endeudando y no ha cumplido con la regla de gasto, y sale el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, y dice que para hacer las inversiones no es necesaria la ley".

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha tomado la palabra en el debate para señalar que la actual ministra de Hacienda ha sido una "fuerte defensora de la flexibilización de la regla de gasto y pensamos que podíamos llegar a un acuerdo, por eso creemos que no hacía falta una ley". No obstante ha precisado que al menos en diez ocasiones ha intentado ponerse en contacto con la ministra y sus secretarias de Estado, sin obtener respuesta.

Así, ha explicado que "al final el cuatripartito ha tomado la iniciativa de la proposición de ley", que "no era necesaria, pero si no es por esta proposición de ley, el Ministerio no responde". "El Ministerio ha llamado por teléfono pero no hay una respuesta. A mi no me ha dicho nada de que hay que modificar el plan económico financiero", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que Navarra "está al corriente de pagos, ha destinado una parte del superávit a pagar deuda, y el gasto extraordinario que podamos hacer no va a generar nuevo déficit, lo que vamos a gastar está en la hucha".

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez se ha mostrado crítica con la ley de estabilidad presupuestaria y ha señalado que la norma para las inversiones financieramente sostenibles son "el menor mal de los males, al evitar que la cuantía se destine a la amortización de la deuda".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que el Partido Socialista quiere que se puedan materializar "las inversiones, porque esta Comunidad lo necesita", pero ha precisado que se deben materializar "con garantía". "

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que esta ley es "un desafío más al Gobierno de España y solo tiene fines electoralistas" y ha asegurado que al cuatripartito "las inversiones les importan cero".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "quien tiene que hacer el trabajo es el Partido Socialista" y ha asegurado que no entiende "cuál es el problema real que tienen el PSN y el Gobierno del PSOE con esta ley".