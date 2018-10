El San Jorge de Estella recupera su aspecto

La talla medieval de San Jorge, que se convirtió en foco de atención el pasado mes de junio por una dudosa restauración, recuperará en dos o tres semanas el aspecto que tenía antes de ese proceso. La figura, tallada a principios del siglo XVI en estilo tardogótico, se encuentra desde hace tres meses en los almacenes del Servicio de Patrimonio Artístico del Gobierno de Navarra, donde sus técnicos han ido retirando la pintura con la que la empresa Karmakolor cubrió la figura, por encargo del párroco de San Miguel de Estella.

El director de Patrimonio, Carlos Martínez Álava, apunta a que la recuperación de la figura se ha realizado de una manera minuciosa pero "se han perdido algunos porcentajes de las policromías, sobre todo las más inestables" ya que son "las que más riesgo corren de caerse con un trato indebido". Cuando terminen los trabajos la talla "estará más cerca de la policromía del siglo XVIII " que de la original y entonces habrá que decidir si se mantiene el aspecto previo al pintado de este año o se busca una restauración que trate de recuperar su primer aspecto medieval.

Martínez Álava ha destacado que el estudio de la figura mediante radiografía desveló "un montón de pequeños clavos en la cara y el torso" que hacen pensar a los técnicos que la imagen en su orígen "no era todo una capa polícroma sino que llevaba unas chapas de colores dorados o plateados que hacían de armadura y llevaba alguna tela".

El San Jorge de Estella saltó a la fama después de que llamara la atención su aspecto a varios expertos en arte y se descubriera que el párroco había encargado la restauración de la figura a una empresa de manualidades sin experiencia en este tipo de trabajos. El aspecto de la figura llamó la atención incluso del New York Times, que se preguntó en un reportaje;"¿Es San Jorge o Tintín?".

La fallida restauración fue incluso denunciada penalmente por una plataforma de conservación del patrimonio, aunque el proceso quedó archivado en esa jurisdicción. La dirección general de Cultura sí ha propuesto una sanción de 6.010 euros para la parroquia y para la empresa que realizó el trabajo por una infracción grave contra el patrimonio histórico.

Carlos Martínez Álava señala que en la fallida restauración se ha tenido "buena intención" ya que quieres la realizaron "no querían hacer daño sino mejorar la vistosidad". No obstante, remarca que la mejor forma de mejorar una pieza de patrimonio cultural es "conociéndola mejor, estudiándola más y no haciendo que esté más bonita".