Garitano: "El derbi vasco se juega con la cabeza y con el corazón"

Asier Garitano, técnico de la Real Sociedad, ha hablado sobre el derbi Vasco en San Mamés.

-Cómo llega a la Real. “Espero un partido intenso derbi de mucha intensidad un Athletic que presiona mucho en su casa pero a día de hoy aunque parezca que están menor tienen menos puntos que nosotros así que algo habremos hecho también bien aquí. Y queremos sumar para recuperar genere porque vamos muy Justos así que habrá que sufrir y apretar los dientes para salir reforzados porque este equipo ha tenido muchos problemas pero hasta ahora las hemos solventado mejor de lo que mucha gente piensa”.

-Comparación con Athletic. “Por la forma de ser de ellos, echados para adelante, parece que están mejor; nosotros somos un poco más callados los gipuzkoanos, pero a día de hoy no me cambio, me gustaría ver a otros equipos de primera con las dificultades nuestras si reaccionarían igual”.

-Derbi diferente. “No tiene nada que ver con otros partidos, esto es otra historia, es un derbi especial siempre, sabiendo lo que tenemos y lo que nos vamos a encontrar allí sabiendo lo que hay en juego en este tipo de partidos para dar todo en cada una de las acciones, con la idea de darlo todo con mucha gente de Zubieta, estará chulo”.

-Derbi especial para todos. “Lo dirán para fastidiar un poco, pero se ve enseguida la connotación que tiene, se ve que es especial y gusta sacarlo adelante. Iremos arriba cuando podamos porque en San Mamés te toca hacer diferentes situaciones”.

-Cabeza y corazón. “Con todo, un poco de todo, con la cabeza para saber lo que te van a hacer y que no te sorprenda, y el corazón es parte de los derbis, si se pierde una de las dos cosas entonces tienes un problema”.

-Sin problemas con el vestuario. Lo de la mala relación con los jugadores no tiene ni pies ni cabeza, es difícil llevarse mal conmigo, lo complicado es gestionar las bajas que hemos tenido hasta ahora y eso habla bien de los jugadores y necesitan más tranquilidad y más apoyo porque ahora para la real con tantas Es muy importante”.

-Remiro. “No tengo ni idea si ha renovado o no, me da igual, me centro en mis porteros, bastante tengo con lo mío”.

-Oyarzabal en mal momento. “Le veo bien. Las cosas con balón igual no le están saliendo bien pero no abandona y es capaz de hacer en cada partido lo que el equipo necesita. El otro día me llegó que si había salido enfadado pues todo lo contrario. Un chico que siente lo que le pasa y a esa gente hay que ayudarle más porque va a tirar del carro durante mucho tiempo”.

-Athletic de Berizzo. “Es diferente, ha vuelto a lo que hacían con Bielsa, de los duelos individuales y eso requiere de mucha intensidad y convencimiento. Y las sensaciones son buenas aunque a puntos les cuesta pero es un buen equipo y hay que darle tiempo”.

-Renovación de Zurutuza. “Zurutuza lleva aquí mucho tiempo y el club sabrá lo que tiene que hacer”.

-Responde a las críticas.,lHay que valorar el trabajo de esta plantilla y como ha sacado en este tiempo esta situación, ya me gustaría ver cómo reaccionarían otras plantillas con tantos jugadores titulares lesionados. Hay que estar un poco más tranquilos y las cosas se irán equilibrando, seguro”.

-Semana normal. “Hemos preparado la semana igual que otras, con normalidad y sin hacer nada diferente dando confianza a la gente.

-Se puede ganar a pesar de las bajas. “Hay que estar con ese convencimiento a día de hoy igual parece que no a mucha gente pero podemos hacer un gran partido y sacarlo adelante. Esa es la idea y la mentalidad”.