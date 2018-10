¡Qué el ritmo no pare contra el Granollers!

Jacobo Cuetara no quiere que el ritmo de su Bidasoa-Irun no pare. El técnico segoviano se muesta ambicioso ante la visita de otro equipo europeo de Asobal al Polideportivo Artaleku, el Granollers, a pesar de las bajas importantes con las que tiene que afrontar el partido. Recupera a Cavero, pero siguen lesionados Kauldi Odriozola y Adrian Crowley, y a ellos se pueden unicar Jon Azkue, y Rudy Seri que están tocados.

-Luchar con los de arriba. "Es positivo estar arriba, jugar contra todo un Granollers, con ambición, y seguir con la buena línea para seguir invictos en casa. Muchos condicionantes para tener mucha ilusión en este partido".

-No pone excusas. "Ya hemos demostrado que con bajas sensibles hemos sido competitivos y tiene que ser así porque todo el mundo tiene lesiones. Nosotros creemos en nuestras posibilidades este quien este y seremos competitivos, si faltan jugadores otros deberán dar un paso al frente".

-Claves. "Los dos podemos jugar a un ritmo alto. Pero igual ni nos conviene y hay que hacer posesiones largas, la clave es no contagiarnos de su juego porque genera mucho peligro de contraataque y es uno de los que mejor lo manejan. Así que el repliegue defensivo nuestro será fundamental".

-Xoan Ledó debutó con partidazo en Barcelona. “Le da tranquilidad a él porque yo estoy convencido de su nivel. Porque no ha empezado bien la liga por la operación. Y que tenga un partido entero a ese nivel y encima especial porque estuvo allí fue importante y un subidón".

-Repetir la defensa del día de Ademar León. "Tenemos que repetirlo pero no será fácil. Si lo hacemos estaremos más cerca de ganar los partidos y da tranquilidad para afrontar el ataque".

-Alternativa a la baja posible de Azkue. "Si no está Azkue pondremos a Paco porque en pretemporada jugó mucho en el centro y el día de Barcelona lo hizo bien en esa posición. Sergio de la Salud irá a más durante la temporada porque ha estado mucho tiempo lesionado".

-No mirar a lo lejos. “Primero hay que ganar y estar centrados en lo próximo y no en lo lejano. Porque ya vemos la dificultad de la liga adobal y si llevamos la mente más lejos no será bueno".

-Euforia. "A las emociones no hay que ponerles freno, sino ponerles control. Porque igual es la primera vez que podemos ser favoritos en casa contra un equipo de Europa y eso genera ciertas ilusiones que ni hay porque frenarlas pero el equipo tiene que mantener el hambre de luchar por cada balón porque si perdemos eso estaremos perdidos".