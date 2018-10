El ayuntamiento da un paso más para recuperar un bien público y necesario

Responsables y conscientes, los grupos políticos del ayuntamiento de Cazorla trabajan por hallar la mejor solución a la “patata caliente” en la que se ha convertido la quiebra de la empresa HOGARSUR SAU para este municipio y el resto en los que esta inmobiliaria había construido y estaba gestionando aparcamientos públicos.

Por esto se ha celebrado hoy una sesión de pleno extraordinario a las siete y media de la mañana, con el único punto en el orden del día relativo a la liquidación del contrato de construcción y gestión del aparcamiento en la plaza del Mercado (hoy plaza de Andalucía), con la mercantil Hogarsur Grupo Inmobiliario, S.A.U. Cuyo dictamen incluía acordar la ampliación del plazo máximo resolución y notificación del expediente liquidación del contrato de construcción y subsiguiente explotación del aparcamiento subterráneo para vehículos, en régimen de concesión administrativa.

Entrada y salida del parking en la plaza de Andalucía / MJBayona

Así lo ha puesto de manifiesto Francisco Amores de IULVCA “en una comisión y posterior sesión informativa de abogados y expertos que nos resolvieron las dudas y estamos viendo como por parte del ayuntamiento se está haciendo todo lo posible para recuperar el parking y que eso no suponga un gasto inasumible”.

En la misma línea el portavoz del PP, José Fábrega comenta que la solicitud de esta prórroga en el proceso de liquidación del parking “consideramos que es necesario si con eso se consigue tramitar el procedimiento de una manera más clara”, matizando que continúan preocupados por la situación de la instalación, por la repercusión de su cierre para cazorleños y visitantes, y por la situación de la plantilla.

“Continuamos dando pasos para liquidar con la empresa HOGARSUR SAU y pensando que hacer con esa infraestructura, que tan buen servicio ha dado al municipio en los últimos catorce años”, ha dicho el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez. Quien por otro lado ha aclarado que el hecho de pedir la prórroga de seis meses no quiere decir que se vayan a agotar “hemos aprobado una ampliación de plazo porque los informes no están terminados y no está finalizado el importe de la liquidación a Hogarsur y necesitamos algo más de tiempo”. Aclara igualmente “no podíamos jugárnosla a una carta e intentar cerrar este episodio rápido y mal”, para una liquidación que estará lista en los próximos días. Confirmando que sigue en el aire si el ayuntamiento llevará una gestión directa o licitará la concesión”algo que ira condicionado a la forma valoración de esta liquidación”.

Pleno extraordinaria en el que se ha aprobado la prórroga de seis meses / MJBayona

El proceso de liquidación se inició el 5 de abril de 2018 y el plazo prescribe el 5 de octubre, la propia legislación permite prorrogarla hasta seis meses más para resolver, y es lo que se ha hecho en este pleno extraordinario.

El 7 de septiembre se hizo efectivo el ERE extintivo que HOGARSUR SAU había puesto ante el Juzgado N.º1 de lo Mercantil en Cádiz, con lo que finalizaba la relación laboral de esta empresa con los cuatro trabajadores. Con lo que cesó la actividad y se hizo entrega al ayuntamiento de Cazorla de la posesión de las llaves del parking. Algo que como señaló el teniente de alcalde; José Luis olivares “ya viene condicionando al pueblo de Cazorla y los cazorleños marcando un antes y un después”, ahora de lo que se trata y en lo que se está trabajando es “en que la liquidación de este contrato de explotación no sea un lastre para este ayuntamiento y se adquiera en las mejores condiciones económicas”.

En ello están inmersos los equipos técnicos y jurídicos del consistorio cazorleño, asesorados por un equipo de abogados y de un experto independiente “porque está en juego no solo la cuantía para las arcas municipales sino la determinación de la responsabilidad y del riesgo para considerar quien es imputable en el cierre del parking”.

Por ello la intervención municipal ha realizado un informe, que viene a resumir todo el trabajo realizado y concluye: que si bien el ayuntamiento tuvo en su día la necesidad de hacer un parking en el centro, lo que suponía una inversión importante y por tanto hubiera tenido que endeudarse “recurrió a una figura como es la concesión de obra y consiguiente explotación”. Por lo que se está trabajando en determinar a quién se debe imputar el riesgo de esta actividad “si es solo la empresa o también la administración tiene responsabilidad “, aclara Olivares.

Desde todos los flancos con la actual normativa o bien con la que existía cuando se resolvió este contrato (Ley de contratos del sector público), teniendo en cuenta si fueron determinantes la crisis del sector o riesgos inherentes a la propia actividad de explotación del parking.

Por otro lado, un experto independiente, en este caso un auditor de cuentas analiza la cuenta de explotación de la empresa que ha venido gestionando la instalación. De lo que se deduce según lo expuesto por el teniente de alcalde y concejal de hacienda, José Luis Olivares “que había gastos que no se estaban imputando al beneficio de la explotación como las amortizaciones, costes financieros del préstamo que en su día se adquirió, hasta incluso el propio fondo de reversión para cuando llegase el momento de la amortización y el parking volviese a manos del ayuntamiento en idénticas condiciones”. Concluyendo el informe de la intervención municipal que “dejar de prestar este servicio no le va a suponer quebranto a la empresa HOGARSUR SAU porque no deja de obtener ningún beneficio”, siempre según el informe de explotación de la propia empresa.