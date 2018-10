Global Omnium presenta el uso de humedales artificiales para la depuración de aguas residuales

Global Omnium presenta el proyecto del uso de humedales artificiales para la naturalización de efluentes de EDAR en la 16th International Conference of the IWA Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution Control, que se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia.

Global Omnium, patrocinador oro del congreso, expone ante más de 250 especialistas y profesionales del uso de humedales artificiales, los resultados obtenidos por parte del Área de I+D+i de Residuales, en el “Estudio avanzado de humedales de Depuración para la mejora de la calidad de sus efluentes y adecuada gestión para mitigar el cambio climático” y que ha sido parcialmente subvencionado por la Generalitat Valenciana-Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (a través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020). Además, en dicho estudio también ha colaborado la consultora JECMA y el Grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia.

Naturalización de efluentes de EDAR

Los resultados obtenidos por los investigadores muestran una mejoría significativa de la calidad de los efluentes de las depuradoras, donde estos sistemas de tratamiento natural están operando como tratamiento terciario, lo que contribuye a una mayor reducción de los parámetros de control característicos (materia orgánica, nitrógeno, fósforo y sólidos suspendidos) y de parámetros más específicos en este campo y de suma importancia cuando se trata de conseguir una naturalización de las aguas (la reducción del número de bacterias procedentes del tratamiento biológico de las EDAR, un aumento de la proporción de bacterias con mayor actividad y, por lo tanto, con mayor capacidad depurativa o una composición de la materia orgánica más próxima a la del medio receptor).

Este proyecto ha permitido estudiar, en diferentes tipologías de humedales artificiales (superficiales y subsuperficiales) destinados al tratamiento terciario, la optimización de sus parámetros operativos para así maximizar la eficiencia en la eliminación de contaminantes, devolviendo al medio ambiente efluentes de las depuradoras con menores cargas de materia orgánica y nutrientes, y con características químicas y ecológicas más próximas a las del medio natural receptor.

Para ello, los investigadores de Global Omnium han estudiado parámetros típicos del control rutinario del proceso de depuración así como parámetros biogeoquímicos, de abundancia y de actividad de la microbiota acuática, variables estudiadas con menor frecuencia en este tipo de sistemas.

Por otra parte se han realizado campañas de medición de emisiones de gases de efecto invernadero carbonados con el fin de optimizar su gestión hacia una reducción de estas emisiones además de contribuir, por lo tanto, a una mejora en la calidad ambiental de nuestro planeta.

Valencia, sede mundial de los humedales

Este congreso bienal es un referente internacional en el que se reúnen tanto especialistas del ámbito científico como técnicos procedentes de las empresas más importantes del sector para compartir el conocimiento aprendido y promover el uso de este tipo de sistemas de depuración, considerados de bajo coste y respetuosos con el medio ambiente.

El evento, organizado por investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA) y del DIHMA (Departamento de Ingeniería Hidráulica de la UPV) junto con la International Water Association (IWA) hace énfasis especial en debatir cómo los sistemas de humedales actúan de elemento de control en la contaminación del agua, ayudando a mejorar la conservación de la biodiversidad.

La International Water Association (IWA) es una de las más importantes organizaciones internacionales en el ámbito profesional y académico en la temática de aguas, estando presente en 130 países a lo largo del mundo. Uno de sus grupos de trabajo más activos es el de “Wetland Systems for Water Pollution Control” que promueve esta conferencia sectorial cada dos años.

“España es el país de la Unión Europea más rico en biodiversidad, con muchos espacios incluidos en Red Natura 2000. Sin embargo, el futuro de los humedales naturales es delicado y su equilibrio, frágil debido entre otros motivos, a la creciente escasez de agua incrementada por el impacto del cambio climático. Es necesario articular métodos y técnicas que mitiguen su degradación y los humedales artificiales pueden constituir herramientas muy valiosas”, afirma el Dr. Martín Monerris, presidente del Comité Organizador.