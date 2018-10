"Rompo el silencio". Así se llama la campaña de Save the Children que busca sensibilizar a la población sobre los abusos sexuales a niños. Informe demoledor de esta ONG que refleja que el número de denuncias en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 80%. Pero esto no es nada porque hay estudios que demuestran que la mayoría de los casos no se denuncia. Hablamos de niños, la población más indefensa, que cuando sufre el acaso posiblemente no es consciente de lo que le está pasando. Como para denunciarlo. Cifras que nos hacen ver una realidad terrible de la que deberíamos hablar ya más para poder atajarla cuanto antes. lo mismo pasó con la violencia machista o el acoso en las aulas. Romper el silencio, ya.

Seguir leyendo