Llamada a obstaculizar el cobro del ICA

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) llama a los aragoneses a "oponerse" al pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas. El Boletín Oficial de la comunidad ha publicado el periodo de pago voluntario del recibo correspondiente a 2017, algo que desde RAPA califican de "desprecio" a los zaragozanos por parte del ejecutivo autonómico.

LA RAPA cree que la DGA rompe así los puentes, justo en el momento en el que se negocia el nuevo impuesto. No llaman a la insumisión pero sí a "oponerse" al pago. "Nuestro llamamiento es a obstaculizar todo lo posible el cobro de estos recibos y que cada uno tome la decisión que considere oportuna", señala su portavoz, José Ángel Oliván. "Nos parece muy bien la gente que decida no pagarlo, nos parece también bien la gente que decida pagarlo y expresar su derecho a no pagarlo a través de un recurso y también nos parecerá bien que la gente deje de domiciliar este recibo para dificultar el cobro de este impuesto".

Si nada cambia por parte de la DGA, La RAPA convocará una manifestación en la calle a principios de noviembre.