El ICA complica las negociaciones entre PSOE y Podemos

Se complica, y mucho, la negociación que tienen el PSOE y Podemos para reformar el ICA, el Impuesto de Contaminación de las Aguas. "Javier Lambán (y el Gobierno de Aragón) acaba de dinamitar y acaba de cerrar la ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo", ha remarcado el líder de Podemos, Nacho Escartín, tras publicarse hoy en el Boletín oficial de Aragón, que mañana, viernes, comienza el periodo de pago voluntario para abonar el ICA del año 2017 en la ciudad de Zaragoza.

Escartín ha explicado que hace 48 horas habló con el presidente aragonés para pedirle que no se pasaran los recibos. "El martes por la mañana llamé al presidente de Aragón, que yo no le llamo nunca,que yo desde febrero no tenía una conversación política directa con Lambán y le dije que en aras de la buena voluntad para que haya un acuerdo, seindo que estáis diciendo que os gusta la canción que estamos narrando, sentémonos técnicamente, démonos unos días para el giro de los recibos para que no se despierte una rebelión ciudadana", ha dicho Nacho Escartín. Y añadía: "Lambán me dice que hará todo lo posible para conseguirlo y hoy nos encontramos en el BOA que se está pasando el ICA".

El Gobierno de Aragon siempre ha señalado que tiene obligación de pasar el cobro del ICA, pero Nacho Escartín no comparte esa opinión. "Lo podían haber pasado en cualquier otro momento, de hecho, lo pasan en octubre porque les da la gana, y nosotros hemos entendido siempre que si hay voluntad de un acuerdo, vamos a pasar los siguientes recibos con los términos del acuerdo", ha indicado el líder de Podemos.

Y ha dejado claro que esta situación complica mucho que Podemos apoye los presupuestos de Aragon del año que viene. "Lo pone muy difícil cuando Podemos pone 5 medidas encima de la mesa y de las 5 no han votado a favor a ninguna de ellas". La formación morada reunirá el sábado a su Consejo Ciudadano, es decir, a su ejecutiva, para analizar esta situación.

Sería un delito no cobrar el impuesto, recuerda Lambán

Lambán ha contestado desde Huesca sobre el "pasmo" que dice han sentido algunos al ver el BOA. "A mí me han pedido que diera orden de que el Gobierno de Aragón no pasara los recibos del ICA, y yo puedo estar dispuesto al diálogo y al acuerdo pero lo que no haré nunca será incurrir en ilegalidades, y desde luego, que un dirigente político ordene la no cobranza de un tributo es exactamente es un delito".

El presidente aragonés ha recordado además el ofrecimiento hecho a Zaragoza y que el alcalde no ha recogido, concretamente "le he ofrecido en varias ocasiones de que parte de lo que el Gobierno de Aragón recauda por este impuesto lo reinvirtamos - una parte muy importante - en ayudar al Ayuntamiento a renovar su red y a solucionar los gravísimos problemas que tiene Zaragoza en su abastecimiento de agua potable", ha resaltado. Sin embargo, opina que "hay algunos que parece que quieren seguir instalados en la confrontación pero no es el caso del Gobierno de Aragón".