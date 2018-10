Fran: "Aún no ha llegado la mejor versión del Almería"

Fran va al granoen las ruedas de prensa y responde con claridad porque tiene las cosas muy claras en el mundo del fútbol. El entrenador del Almería ha repasado la actualidad del equipo rojiblanco en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido de este sábado en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba, partido correspondiente a la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. El míster rojiblanco ha sido directo en todas cada una de las preguntas planteadas por la prensa deportiva.

El equipo almeriense lleva cuatro victorias seguidas entre Liga y Copa del Rey, y el Almería es feliz, muy feliz en las última semanas: "El ambiente está siendo genial en las última semanas. Los resultados acompañan y siempre que los resultados acompañan está claro que todo es más fácil. Todos los equipos que llevan una buena dinámica tienen un buen ambiente en los entrenamientos, y ese es nuestro caso", ha comentado Fran Fernández en la previa del partido ante el Córdoba este sábado en el Nuevo Arcángel.

El Almería está en un momento espectacular en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata: "El objetivo es sumar cada semana, mejorar en todos los sentidos en los entrenamientos y en los partidos. Antes de la A están la B y la C, por lo que hay que ir paso a paso. Entiendo que esa evolución se está produciendo, por lo que hay que seguir y el partido ante el Reus entiendo que no fue perfecto porque hubo bastantes cosas que tenemos que seguir mejorando para ir a más en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Creo que aún la mejor versión del Almería aún no ha llegado, pero estamos en el buen camino y seguro que lo vamos a conseguir; esto consiste en resultados y en rivales. Lo que dependa de nosotros seguro que los sacaremos adelante", afirma un entrenador ilusionado con su Almería.

Fran Fernández es un entrenador que quiere aprender todos los días en el mundo del fútbol: "Me considero un entrenador que no tiene el libro cerrado; lo tengo siempre abierto y con muchas ganas de aprender todos los días, conocer más a los futbolistas. Yo tambien tengo que adaptarme a todo y mejorar en el día a día. Sigo la misma evolución que el equipo, pero aquí lo importante son los jugadores", ha recordad el entrenador rojiblanco después del entrenamiento celebrado en el campo de la Vega de Acá.

El presidente Alfonso García está encantado de la vida con el Almería esta temporada: "Sé que tengo la confianza suya y agradezco sus palabras. Él tiene que ser exigente co todos nosotros y sobre todo conmigo porque soy la cabeza visibre en el Almería. Se trata de ganar partidos y de sumar entre todos".