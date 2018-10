Difícilmente podrá Jesús Herrada olvidar el año 2018. Ya antes el menor de los hermanos había dado muestras del gran talento que atesora. Dos veces campeón de España de ciclismo en Ruta, pero nada como la repercusión de enfundarse el maillot rojo de líder de la Vuelta a España. El 6 de septiembre, aprovechando una escapada y la indecisión del pelotón, el de Cofidis se colocaba en lo más alto de la clasificación. Un premio que le duró dos días donde fue el centro de la atención. El domingo, el 30, como colofón, ayudaba a Alejandro Valverde a conseguir su primer Campeonato del Mundo, como miembro de la selección española de ciclismo. Un año inolvidable.

Jesús Herrada en SER Deportivos Cuenca hace balance del año

“Fue un orgullo y una recompensa al trabajo que hay detrás. Llevar el maillot rojo fue una ilusión tremenda”, dice Herrada que apenas ha tenido tiempo de pararse a pensar lo que ha significado. Echa la vista atrás y señala que “ya había logrado otras victorias importantes como los dos campeonatos de España pero la Vuelta es diferente”, tiene una repercusión en medio mundo. Herrada vivió dos días con los periodistas que cubren la Vuelta para todos los medios detrás. “Fueron momentos con mucha presión de la prensa, además había un trayecto largo hasta el Hotel pero se hace con mucho gusto. Ojalá se vuelva a repetir”.

Jesús Herrada tiene claro que sin su salida de Movistar no hubiese logrado el maillot rojo. “Si hubiese seguido en Movistar no hubiese podido ponerme líder. Tras siete años era el momento de salir. En Cofidis nos tratan muy bien”, asegura. “Ahora ya he visto que puedo estar delante en carreras importantes y toca mirar metas más altas”, puntualiza.

La guinda llegó al formar parte de la selección española de ciclismo que ayudó a Alejandro Valverde a ganar el mundial. “Ha sido un orgullo haber participado de ese éxito. El mundial lo hemos ganado entre todos”.

El sábado Jesús y su hermano José, también corredor de Cofidis, serán homenajeados en Mota del Cuervo, su orgullosa localidad natal.