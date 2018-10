La nueva normativa para la instalación de Macrogranjas no convence a los detractores

La nueva normativa no convence a los grupos contrarios a la instalación de las macrogranjas porcinas. El portavoz de “Pueblos Vivos, Stop Macrogranjas”, Daniel González, asegura que la legislación aprobada por el Gobierno regional "es insuficiente porque no aborda el principal problema, la gestión de los purines". González asegura que ubicar las granjas más lejos de los municipios no evita que los purines se puedan esparcir cerca de los núcleos urbanos y "éstos son los que provocan los problemas de olores y los que contaminan los acuíferos". El portavoz de este colectivo ha insistido en que "la Junta, como administración competente, debería suspender la concesión de licencias medioambientales".

Tampoco convencen a este colectivo los datos aportados por el Gobierno regional. Según ha explicado, en Castilla-La Mancha están ubicadas sólo el 1.7% de las macrograjas que existen en España, mientras que por ejemplo Galicia acoge el 33%. González asegura que "este tipo de instalaciones de ganadería extensivas no son tradicionales en nuestra comunidad y advierte que si no se pone freno, la cifra puede multiplicarse en los próximos años".

La nueva normativa aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha amplia de uno a dos kilómetros la distancia mínima de estas explotaciones a los núcleos urbanos. La media afectará tanto a los nuevos proyectos como a la ampliación de las explotaciones ya existentes. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que "esta medida impediría la ampliación del 67% de todas las explotaciones porcinas existentes y obligará a trasladar a todas las que quieran ampliar sus instalaciones". El portavoz asegura que Castilla-La Mancha se convierte con esta norma en la región más restrictiva a la hora de permitir la instalación de explotaciones porcinas.

El Decreto establece otros requisitos relacionados con el mantenimiento de niveles higiénicos y sanitarios adecuados, la limpieza y desinfección eficaz de los vehículos que accedan a las explotaciones, la gestión de los excrementos sólidos y líquidos según lo dispuesto en la normativa vigente y la disposición de lugares exclusivos para la cuarentena, observación, tratamiento o secuestro de animales enfermos.