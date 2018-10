Impresionado, se impuso la lógica

Estas son las emocionadas palabras de Tania, una madre de Gáldar que no podía contener las lágrimas, en el mismo instante que le comentamos en directo, que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias acababa de adelantar y confirmar en el Drago de la Ser, que la consejería no iba a recurrir la sentencia que le condenaba a pagar 1.300.000 euros por negligencia sanitaria, al no detectarse que su tercer hijo, tenía también como el primero de los tres, el síndrome de Lesch Nyhan, una enfermedad terrible en la que los pacientes sufren fuertes dolores y terminan automutilándose.

José Manuel Baltar había pedido perdón una hora antes aquí en la radio, en nombre de la administración pública a la familia, aunque el consejero no tenía ninguna culpa directa, lo tenía que hacer en nombre del gobierno de Canarias. Y así lo hizo.

Tania estaba feliz y no era para menos, ha sufrido con su familia mucho, muchísimo y aunque reconoce lo obvio, el dinero no le devolverá a su hijo sano, pero tendrá una nueva casa adaptada y podrá darle con ello todos los servicios que debe dar un estado social y de derecho. Atención a los dependientes, ayudas a las familias y una vivienda en condiciones, lo justo. No caridad, sino justicia social para sus hijos. Tania aceptó las disculpas del consejero y eso le honra.

Cuando se producen casos de estas características, la administración no debe recurrir por recurrir, el gobierno ha hecho bien, los hechos estaban más que probados, hubo un fallo garrafal humano, no puede ser que algunos políticos digan que tienen que recurrir obligatoriamente, porque eso no es cierto.

Aunque se haya repetido por activa y por pasiva, por ignorancia o porque quieren dilatar y eso tiene consecuencias graves, sobre todo para las familias más humildes.

Hoy la familia está algo más feliz y todos con ellos.