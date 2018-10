El Colegio de Médicos le denuncia por tratar a pacientes con veneno de abejas

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas ha denunciado a un hombre que trataba en Gran Canaria a pacientes con veneno de abejas, sin ningún tipo de titulación médica. La denuncia, adelantada por el programa 'Hoy por Hoy El Drago' de SER Las Palmas, ha sido presentada por intrusismo profesional y un delito contra la salud pública, y ha recaído en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Telde.

"El hombre trataba a enfermos con picaduras de abeja poniéndoles el animal en el brazo para que les picara", explica Pedro Cabrera, presidente de la entidad colegial, quien advertía de que este año en nuestro país ha habido tres o cuatro muertes por estas picaduras: "No se puede frivolizar con este tipo de prácticas que ponen en riesgo a la población, pueden provocar graves reacciones alérgicas e incluso la muerte".

Insistió Cabrera en la SER que el veneno de abeja sólo tiene indicación clara en medicina dentro de complejos protocolos de desensibilización de pacientes que han sufrido reacciones alérgicas con picaduras de abeja. "Estos tratamientos son de obligado ámbito hospitalario", dijo el presidente del Colegio de Médicos, que añadió que "el veneno de abejas está demostrado científicamente que no curan ninguna enfermedad".

"Son cuentos chinos"

Alertó sobre personas como la que han denunciado que "juegan con los sentimientos y la angustia de los pacientes, con un fin puramente lucrativo". "Son charlatanes con un gran poder de convicción que son muy hábiles para moverse en los vacíos legales", dijo Cabrera que asegura que no es fácil luchar contra ellos y por eso animó a la población a denunciar cuando se encuentren con casos de este tipo que no tienen en absoluto base científica. Lanza la voz de alarma por las expansión de prácticas acientíficas, llamadas pseudoterapias, y peligrosas llevadas a cabo por curanderos, y alerta a la población de los riesgos que conllevan, incluso la muerte.