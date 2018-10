Otero: "Manolo Jiménez está realizando un trabajo de diez"

El mercado veraniego “es muy largo y llegaron jugadores al final”, por lo que “hay que darle tiempo al míster para que todo el trabajo tenga sus frutos. El equipo está centrado, lo veo bien y Manolo está realizando un gran trabajo. Hemos confeccionado una muy buena plantilla con jugadores realmente interesantes, pero lo que ahora hace falta es que sea un buen equipo. Las Segunda es lo que es, con muchos equipos que quieren ascender, por lo que hay que ir pasito a pasito para hacer un buen equipo. El míster está realizando un trabajando de diez y no me cabe duda de que daremos que hablar”.

A pesar de las muchas lesiones en las últimas semanas “es algo que podemos ver como normal porque muchos jugadores han cambiado de equipo y con la tensión de que si salgo o me quedo siempre pasa factura. Desde que están en su destino final esa relajación del ‘ya estoy aquí’ tiene sus pequeñas cosas y algunos caen lesionados, pero no le daría importancia porque el fondo de armario es tan importante para que no se noten las bajas”.

El trabajo “se verá a final de temporada” por lo que ahora es “complicado sacar conclusiones. Tenemos una gran plantilla para competir en la búsqueda del objetivo del ascenso, aunque esa palabra es tabú ahora mismo. No queremos nombrarla y todo pasa en que ese trabajo diario salga adelante”.

Para mantener la calma explica que “ni el 25 de julio teníamos la plantilla cerrada ni a principios de octubre vamos a poder ascender. Toca seguir trabajando porque pasaremos por momentos complicados y para poder superar solo hay que preocuparse en seguir creciendo”.