SEO/BirdLife lamenta el rechazo de PP y CS a una nueva Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

La Asamblea de Madrid, con los votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos han rechazado la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el grupo parlamentario de Podemos.

Desde SEO/BirdLife ha lamentado que la Comunidad de Madrid no cuente con una Red de Espacios Protegidos constituida, afirman que el catálogo de especies amenazadas está desfasado, no incorpora avances en la lucha contra las especies exóticas invasoras ni tampoco en protección del paisaje. Según Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte, las competencias de medio ambiente están transferidas a las comunidades autónomas y no desarrollar su normativa es una grave dejación de funciones.

Las organizaciones ecologistas como SEO/BirdLife han recordado que desde el año 1995 no se ha actualizado la legislación sobre la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. A pesar afirman, de que se han producido importantes reformas a nivel nacional y europeo.