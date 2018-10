Ecologistas señaliza los "emplazamientos radiactivos" de la vega del Jarama

Hace unas semanas conocíamos una historia que nos remonta a los años 70, a una fuga radiactiva en la Junta de Energía Nuclear, pero cuyas consecuencias se pueden mantener durante siglos. Se trata de los enterramientos de residuos radiactivos y su vertido a ríos como el Jarama, con lo que se podrían haber contaminado zonas de su vega que, en la actualidad, riegan terrenos de municipios como Ciempozuelos o San Martín de la Vega.

Aunque Ecologistas en Acción mantiene que no hay peligrosidad directa si no se tocan estas zonas, lo cierto es que el secretismo de la administración ha hecho que muchos se preocupasen al desconocer las consecuencias, especialmente si esos terrenos se modificasen como en ocasiones ha ocurrido. Por eso la organización, junto a Jarama Vivo, han organizado este pasado miércoles un paseo por la zona de Gózquez de Abajo, ahora término municipal de San Martín de la Vega, para difundir información al respecto y señalizar las zonas afectadas, toda vez que la administración no lo ha hecho hasta ahora.

Paco Castejón, portavoz de Ecologistas, recuerdan que no han hecho sino cumplir con las recomendaciones de los técnicos nucleares en 2012, que pedían contactar con los propietarios del suelo y señalizar los terrenos para evitar su modificación.

Según los ecologistas, el acceso a estos enterramientos es sencillo y de hecho la falta de control, conservación y señalización ha hecho posible que “varios de estos depósitos hayan sido removidos, ocasionando un posible riesgo de contaminación radiactiva a la población”. Los activistas han señalizado los enterramientos que hasta ahora han sido identificados tras su investigación.