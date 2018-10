Un miembro de Leganemos, detenido por el intento de desahucio del viernes

Según ha informado la propia candidatura de unidad popular en un comunicado, este miembro de la dirección de Leganemos acudía a declarar al juzgado de Leganés este jueves para dar su versión de los hechos ocurridos en el intento de desalojo del pasado viernes. Simplemente estaba citado como testigo, pero al llegar, según el partido, le han informado de que había sido identificado como presunto autor de un delito de lesiones contra un policía.

Aquí el vídeo en el que se puede comprobar que no existió ninguna agresión por parte de nuestro compañero. pic.twitter.com/R09IEIOz3R — Leganemos (@leganemos) 4 de octubre de 2018

En ese momento ha pasado a disposición judicial para prestar declaración y este mismo jueves ha salido en libertad unas horas más tarde. Desde Leganemos han exigido no solo su puesta en libertad sino también que no se le impute ningún cargo, ya que a su juicio “no hay ningún indicio” de que participase en alguna agresión a un policía, y para ello han aportado un vídeo en el que no se aprecia ninguna lesión.

El intento de desahucio se desarrolló con varios momentos de tensión cuando los agentes intentaron despejar la entrada al portal de Sara, la afectada. Finalmente la presión popular consiguió paralizar el desalojo y que el juzgado diera un mes de plazo a la vecina, que vive junto a sus hijos de 8 años y 12 meses de edad, respectivamente, para que encuentre una solución habitacional.

