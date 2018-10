Israel Fernández: "La primera vez que abrí la boca para cantar hice un fandango de Porrina"

Nació hace 28 años en un lugar de la Mancha de cuyo nombre sí me acuerdo, la localidad toledana de Corral de Almaguer. Gitano de pura cepa, Israel Fernández comenzó a cantar desde pequeño y a hacerse conocido en platós de televisión como el de tu Gran Día, donde resultó ganador, o Gente de Primera donde fue finalista. Actualmente, es uno de los jóvenes cantaores del flamenco con más proyección, afición y con un timbre de voz que desgarra y a la vez endulza. Acaba de publicar nuevo disco, Universo Pastora, en el que rinde un homenaje a Pastora Pavón La Niña de los Peines. El joven manchego trabaja también en la compañía de Sara Baras, es uno de los artistas más demandados para cantar palante y de los pocos que podría escribir su nombre en los anales de la historia jonda.

Israel Fernández reconoce ser un amante del flamenco extremeño: “Es una tierra con mucha personalidad, corazón y sensibilidad, de hecho, Camarón mamó mucho de Extremadura”. Y agrega: “No sé si lo habré dicho alguna vez, pero la primera vez que abrí la boca fue para cantar por Porrina de Badajoz, escuché un fandango que hacía en una película en un desafío de fandangos con Rafael Farina y yo intenté hacerlo a mi manera, uno de mis cimientos es Porrina de Badajoz”.

Sobre los nuevos experimentos que se están haciendo en el flamenco, el toledano considera que “todo lo que se haga con cariño y amor, lo respeto aunque yo el experimento no lo comparto mucho porque al flamenco no le hace falta nada, el flamenco a lo que se arrima lo hace grande. No se puede experimentar con la comida porque hay que tenerle respeto y al flamenco igual, hay que aprovecharlo y darle su lugar”. Y añade: “Rosalía lo que ha hecho dentro del flamenco, lo ha hecho a su forma, a mí particularmente hay cosas que me gustan y luego se ha ido a otra cosa que ya no es flamenco, pero eso lo sabe ella, yo y todo el mundo”.

Además en esta edición de SER Flamencos repasamos la agenda de los próximos días y también ahondamos en la figura de un cantaor extremeño que jugó en el Recreativo de Huelva: José Pérez de Guzmán.

Escucha el programa completo: