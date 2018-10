Un tributo a il Divo llega al Centro Cultural

El Centro Cultural de Adra acoge el 5 de octubre, a las 21:30 horas el espectáculo Trubuto a Il Divo. La compañía Trivox hará disfrutar al público on el repertorio más conocido y hermoso del grupo IL DIVO. Canciones de corte internacional como My way, Adagio, Regresa a Mi, entre muchas otras.

Integrantes

Un espectáculo en el que Javier Robles, Jorge Páez y José de la Vega fusionan sus voces para hacer volar al público con estas emotivas canciones. Las entradas se pueden adquirir ya en el Centro Cultural y en www.giglon.com a un precio de 10 euros (8 euros con carnet del espectador).