La Fiscalía archiva de la demanda de 'Sorianos' contra Carlos Martínez y el interventor municipal por malversación de los fondos UNESPA

La Fiscalía de Soria ha archivado la denuncia que presentó el pasado mes de julio la agrupación Sorianos en el ayuntamiento de la capital contra el acalde Carlos Martínez y el interventor municipal José Luis López Navarro por malversación de fondos. Es un golpe para Sorianos, y un uno triunfo para el alcalde. Hay que recordar que 'Sorianos' presentó el pasado 9 de julio una denuncia ante la fiscalía contra el interventor municipal y el alcalde de Soria por malversación de fondos.

Concretamente se referían a los fondos UNESPA, de la unión española de entidades aseguradoras y reaseguradoras, que son finalistas y que tienen que revertir por ley y por ordenada en la seguridad del parque de bomberos. Son 200.000 euros al año que deben destinarse a la ampliación o mejora del equipamiento del parque y que el equipo de gobierno los ha empleado para otros fines. Tras recopilar toda la documentación de los últimos años, Sorianos llevó a la Fiscalía un montante total que asciende a 700.000 euros desviados, según ellos, al pago de otras partidas, lo que decían que podría constituir un delito de malversación por parte de Carlos Martínez.

En aquel momento, Carlos Martínez, aclaraba que cumple la legalidad porque anualmente invierte más dinero que los 200.000 euros de los fondos UNESPA y defiende la gestión legal y en regla de la caja única. Añadía Martínez que en todo caso no se trataría de malversación sino de diferencias administrativas.

Tanto es así que el mismo caso se planteaba en Gijón y los tribunales desestimaron la denuncia porque la normativa no exige que el destino de las cantidades ingresadas por las contribuciones especiales sean exclusivamente para inversiones reales, por lo que no existe base legal para establecer ninguna limitación. En el parque de bomberos el ayuntamiento invierte 1.600.000 euros anualmente. Martínez achacaba la demanda a que las elecciones municipales están próximas y se mostraba tranquilo.

La Fiscalía por lo tanto ha archivado la denuncia porque dice no estar debidamente acreditado que los hechos puedan constituir infracción penal alguna, y no se deduce la existencia de beneficio para los denunciados, ni el alcalde, ni el interventor. La Fiscalía añade que el ayuntamiento está aplicando la normativa vigente en la gestión y financiación del servicio de extinción de incendios en lo relativo a su financiación con las contribuciones especiales reguladas en las ordenanzas.

También indica que las cuentas del ayuntamiento entre 2014 y 2017 fuero auditadas en el consejo de cuentas sin ninguna anomalía. Carlos Martínez sabía que no iba a prosperar la denuncia y lamenta que Sorianos tome la vía judicial “entorpeciendo el trabajo de los juzgados para intentar ganar un puñado de votos”. Luis Alberto Romero teme que se produzca alguna desgracia porque el servicio de extinción de incendios no está debidamente equipado.

El alcalde le responde que “la inversión anual para el servicio asciende a 1,6 millones de euros; de nuevo les ha salido mal, como mal les salió en la denuncia contra el parquin subterráneo cuando los juzgados no les dio la razón”. Sorianos de momento no ha decidido si acudir de nuevo a los juzgados por otra vía. Carlos Martínez les pide que se presenten a las elecciones con proyectos para la ciudad y no con autos judiciales perdidos que intentan manchar sin conseguirlo la imagen de quienes gobiernan.