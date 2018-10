Moisés Israel: "El Numancia tiene un potencial a explotar muy grande"

El presidente del C. D. Numancia, Moisés Israel, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Los Pajaritos para presentarse oficialmente ante los informadores locales y anunciar el ambicioso proyecto de comunicación y marketing que planea para el C. D. Numancia en los próximos meses.

En el acto ha estado acompañado por Francisco Rubio, presidente de honor del club y que ha ejercido de cicerone en esta presentación, en la que también ha estado presente Francisco Velázquez, vicepresidente, y Alejandro García, vocal del nuevo consejo de administración.

Francisco Rubio ha dado la bienvenida a Moisés Israel y ha agradecido a los medios el trato dispensado a su persona durante los últimos veinticinco años, cediendo la palabra al protagonista de la jornada.

Tras presentarse oficialmente, Moisés Israel ha dejado clara una intención: mantener los cimientos y potenciar la comunicación y el marketing a través de un proyecto de desarrollo internacional de la marca Numancia. “Me siento orgulloso de ser el presidente del Numancia desde el pasado viernes. Un proyecto espectacular que va a marcar un antes y un después en la vida de nuestras empresas. El C. D. Numancia es un club extraordinario, extraordinariamente gestionado durante los últimos 25 años, y que ha desarrollado una labor diferencial dentro de lo que es el fútbol nacional”, ha declarado el presidente numantino.

Moisés Israel también ha querido mostrar, desde el primer momento, la ilusión del proyecto en el que se han embarcado los grupos de trabajo de sus empresas y las de Francisco Velázquez. “Nosotros venimos con toda la ilusión del mundo. Creemos que los cimientos y los valores que tiene este club van a permanecer siempre. Llevamos ya un cierto tiempo trabajando y habéis visto una serie de acciones que se han desarrollado últimamente y que son el principio de un largo camino, diferencial para el Numancia desde el punto de vista de la comunicación y el marketing internacional, que es exactamente la parte del club que tiene un potencial a explotar muy grande”.

El mandatario numantino ha reconocido que Ilusión, trabajo, esfuerzo, contactos, amigos, tanto a nivel nacional como internacional no van a faltar, amén del asesoramiento del consejo consultivo que presidirá Francisco Rubio junto con toda su junta directiva. “Esto nos permite vislumbrar un futuro importante para todos. Partimos de una ciudad pequeña, pero tenemos una ciudad ávida de proyecto, ávida de ilusiones y ávida de futuro”, ha declarado Moisés Israel.

Además del consejo consultivo local en el que participarán los miembros del anterior consejo de administración junto a alguna persona más joven, habrá también un consejo consultivo internacional, que ya está trabajando con asesores chinos, indonesios e indios para que, con el perfecto conocimiento de sus países, desarrollar las marcas y el objetivo que se desea conseguir. En este mismo aspecto, Israel Garzón ha reconocido que “Google, Facebook y Amazon son socios estratégicos con los que tenemos que poner a Soria y al Numancia como marca en el mapa”.

Moisés Israel ha sido tajante a la hora de resolver el desasosiego que pueda haber en algunos aficionados numantinos por la marcha de Francisco Rubio y la llegada de nuevos gestores. “Francisco Rubio ha hecho una labor de venta poco habitual. Él no ha puesto un producto en el mercado para que entrara cualquiera en esta que es su casa. En las muchas reuniones que hemos tenido nos ha dicho muchas veces que esto es como su hijo; pues nosotros estamos al cuidado del hijo de Francisco Rubio Garcés, queriendo, además, que el hijo crezca, que tenga recorrido por todo el mundo y que tenga los mejores resultados en sus objetivos. Todo lo que son cambios siempre hace que la gente se ponga un poco nerviosa, pero los sorianos dubitativos pueden estar tranquilos”, ha declarado.

El nuevo gestor del club numantino ha incidido en la importancia de la ciudad para que el proyecto funcione. “Soria es trascendental en el proyecto. Por eso hemos puesto en la camiseta la palabra Historia con Soria dentro. Ese concepto de Soria dentro de Historia va a ser amplificado a nivel nacional e internacional”.

Para ello, el club está generando paquetes turísticos para que la gente venga a Soria y para que luego vaya al fútbol. Según palabras de Moisés Israel, “traer a una persona a que vea un partido es más fácil si tienes unos activos diferenciales y magníficos, extraordinarios como son Numancia (yacimiento), San Saturio y la ciudad”.

El C. D. Numancia ha sido elegido por el grupo inversor liderado por Moisés Israel y Francisco Velázquez por dos motivos principales: transparencia y juego limpio. En ambos aspectos, el Numancia es diferencial y destacado en su sector, y así lo ha querido dejar claro Moisés Israel. “Llevábamos bastante tiempo analizando varios clubes de fútbol. El Numancia es el club número uno en transparencia. Para nosotros, que venimos de empresas de otros sectores, era trascendental. A pesar de la extraordinaria labor que está haciendo la Liga de Fútbol Profesional para sanear las cuentas de los clubes, el fútbol sigue teniendo una imagen media, mientras que el Numancia tiene una nota de 9,5. Eso ha sido determinante porque sabíamos que no nos íbamos a encontrar ninguna sorpresa y así ha sido. En segundo lugar está el tema del juego limpio. Los valores que la sección deportiva ha impregnado a todos y cada uno de los jugadores del club, no sólo del primer equipo sino del resto de las secciones inferiores del club, tienen que ver con los valores que nuestras empresas quieren transmitir”.

Moisés Israel también ha anunciado un proyecto de formación de jugadores, locales, nacionales e internacionales, que el club intentará aplicar a medio plazo.

Para el nuevo presidente, “El Numancia, como club de fútbol, vive extraordinariamente en Segunda división y creemos que para desarrollar este proyecto la Segunda división es idónea para poder llevarlo a cabo. El gran proyecto es seguir manteniendo al club en Segunda división y no dejar de soñar. Paco nos ha dejado el listón muy alto con la temporada pasada, pero no vamos a dejar de soñar porque la Primera división está ahí”. Moisés Israel entiende que la generación de ingresos es importante, pero la planificación deportiva lo es mucho más. “La Segunda división es la quinta liga de mayor nivel del mundo, y eso es muy importante, porque la gente que venga a ver el fútbol aquí es un espectáculo que le vamos a ofrecer junto a otro paquete, que es trascendental que es el paquete Soria junto al paquete Numancia. Tenemos 4.000 asientos vacíos todos los fines de semana y tenemos la obligación, no sólo de generar ingresos, sino para que animen a nuestros jugadores y luego ganen”, terminó.