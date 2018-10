Los precios de los hoteles para la Final Four se encarecen: de 60 a casi 300 euros por una noche

Marga es una aficionada del Estudiantes. Viene mucho a Vitoria a disfrutar del baloncesto. Cuando escuchó que la Final Four se celebraría en la ciudad, intentó reservar una habitación doble en el hotel del que es cliente habitual en Vitoria, un hotel pequeño y funcional del centro de Vitoria en el que las habitaciones dobles cuestan entre 55 y 60 euros.

Como en otras ocasiones, se dirigió a Booking pero las habitaciones no estaban activadas para el fin de semana de la Final Four, así que llamó directamente al hotel. Allí le informaron que estaban realizando una lista con la gente interesada y que le informarían más adelante de los precios. Marga daba por hecho que los precios se encarecerían pero no tanto: cada noche por una habitación doble cuesta 270 euros y el hotel obliga a coger cuatro noches. Hace unos días le llegó la propuesta de factura: 1.180 euros, IVA incluido. Marga ha renunciado al hotel.

"Me da mucha rabia porque si en mayo me hubieran hablado de este precio, obviamente hubiera seguido buscando y no hubiera perdido 4 meses", ha explicado a la CADENA SER. Marga advierte además que aficionados al baloncesto que no pueden pagar esos precios no podrán acudir a la Final Four.

La Cadena Ser se ha puesto en contacto con los grandes hoteles de la ciudad. La mayoría tienen una parte importante de sus habitaciones reservadas para la Euroliga. Las que saldrán al mercado lo harán a precios más caros, aunque los directores de hoteles consultados afirman que no serán precios desorbitados. "Venir a la Final Four a Vitoria saldrá por la mitad que en Belgrado", afirmaba Asier Aguirre del hotel Serctoel Boulevard.

La polémica ha llegado al Ayuntamiento de Vitoria. "¿El Gobierno va a dar por buena esta situación?", denunciaba Iratxe López de Aberasturi, concejala de EH Bildu, que considera que la Final Four se puede convertir en "un evento para ricos".

"Nosotros les hemos aconsejado que no encarezcan los precios pero la política de mercado es la que es", respondió la concejala de Promoción Económica, Nerea Melgosa.