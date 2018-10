El PP de Motilla pide explicaciones sobre la recaudación del Me quié sonar tu cara

El Partido Popular de Motilla del Palancar ha criticado la actuación del equipo de gobierno en relación a la organización del acto Me quié sonar tu cara del año 2018.

Este espectáculo fue llevado a cabo por una asociación de la localidad que, según el Partido Popular, no ha visto un euro de la recaudación, tal y como se comprometió el Ayuntamiento. En la pasada sesión elevaron a pleno este reconocimiento extra judicial de deuda y el PP votó en contra debido a que iban de forma conjunta gastos imputables a facturas con otros que no lo eran. El portavoz, Jesús Ángel Gómez, ha declarado en los micrófonos de la SER que la asociación no ha recibido ni un euro de lo comprometido y que no tienen constancia de cuánto fue la recaudación.

El Partido Popular motillano también ha aprovechado su paso por los micrófonos de la SER para denunciar los insultos que reciben por parte del equipo de gobierno. En la última sesión plenaria la concejala Yolanda Madrigal habló que su grupo político tenía la sinvergonzonería de decir que no estaban pagando deuda, Gómez asevera que estos insultos se unen a otros que han tenido que soportar en comisiones o cuando estaban en el equipo de gobierno, “a nosotros nos han llamado fascistas y nos han tenido que escoltar para no ser agredidos, así que no todos somos iguales”.