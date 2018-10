Y el tesoro... es la basura

No es exactamente un tesoro. Tampoco es una concentración de materiales preciosos, ni se puede hacer ostentación de ello, pero sin duda buena parte de lo recuperado tiene cierto valor y se puede reciclar.

Y también es cierto que durante mucho tiempo hemos hecho mucho esfuerzo para "atesorar" una gran cantidad de basura en nuestros fondos marinos. Y que no se vea, hasta que no sale a la superficie, no significa que no exista.

Esta es la peligrosa carga de profundidad que se esconde en el fondo de nuestras costas y que obliga a llevar campañas de limpieza como la organizada en Dénia por la Red de Vigilantes Marinos. Una iniciativa en la que participan submarinistas voluntarios en más de 40 puntos de litoral, dos de ellos en la Comunitat Valenciana.

En el caso, de Dénia, la limpieza tendrá lugar el sábado, 13 de octubre, en las playas de El Raset y Espigones Norte.

Pero además, al margen de esta iniciativa, el domingo 21 de octubre, tendrá lugar otra jornada de limpieza de la costa organizada en esta ocasión por el Ayuntamiento de Dénia.

De ambas iniciativas -de estas campañas de limpieza y sensibilización ciudadana- hemos charlado con Joserra Ruiz, gerente del Centro de Buceo MarDays, y con Antonio Martínez, coordinador del Servicio Ambiental Marino y de Pesca del Ayuntamiento de Dénia.