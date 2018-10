Prólogo de presupuestos

El pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento de Aranda esta mañana ha comenzado a configurar los presupuestos del próximo 2019. Dos de los acuerdos adoptados comprometen oficialmente o de facto inversiones por algo más de 1.330.000 euros para dos proyectos, la nueva comisaría de la Policía Local y para la urbanización de El Picón. Tras el dictamen plenario de hoy ambas cantidades tendrán que reflejarse en las próximas cuentas municipales, cuyo detalle se conocerá este mismo mes según ha anunciado el concejal de Hacienda en el transcurso de la sesión plenaria.

En primer lugar el pleno ha aprobado las plurianualidades a través de las que arcas municipales harán frente a la construcción de la nueva comisaría de la policía local. La modificación del proyecto para que el edificio se construya en planta y minimice su impacto visual ha incrementado el presupuesto hasta alcanzar casi 1.300.000 euros. Este año están comprometidos 400.000 en remanentes, por lo que el próximo presupuesto tendrá que complementarlos con unos 890.000 euros. El acuerdo ha tenido el voto a favor de PP, RAP, Ciudadanos y UPyD y la abstención de PSOE, que considera insuficiente el espacio y las dependencias de la futura comisaria para las necesidades de la policía local. IU y SSPA han votado en contra por considerar que ni la ubicación es la adecuada ni se ha dado participación a los grupos en las modificaciones del proyecto inicial.

También ha quedado comprometida de facto la partida que tendrán que incorporar los próximos presupuestos para ejecutar la urbanización de El Picón, para la ejecución de un área multifuncional de esparcimiento que se convertirá también en el próximo recinto de Sonorama. Lo que el pleno ha aprobado es el proyecto, que este año, entre presupuestos de 2018, remanentes y superávit de otras obras, tenía ya reservados cerca de 800.000 euros pero que deberá completarse con algo más de 440.000 de las cuentas de 2019.

El importe total del proyecto aprobado asciende a unos 1.400.000 del que la primera fase asciende aproximadamente a 1.215.000 euros y tiene un plazo de ejecución de cinco meses. A este proyecto han votado a favor UPyD, RAP, Ciudadanos, PP y PSOE, aunque este último grupo ha dejado constancia de que el proyecto nace inacabado porque no incorpora mejoras como puede ser el vallado del recinto. IU y SSPA consideran que hubiera sido más adecuado dividir la inversión en varias anualidades para poder acometer paralelamente intervenciones más urgentes en otros parques o zonas verdes por lo que no han dado su apoyo al proyecto. Tampoco lo han hecho con un argumento muy parecido a la modificación presupuestaria para poder dedicar 500.000 euros de la partida para mejorar la accesibilidad de vías públicas a la renovación de la explanada de la Virgen de las Viñas. Ambos grupos consideran que hay otras zonas urbanas mucho más necesitadas. También se ha abstenido el grupo socialista argumentado que no ha estado informado el proceso. El acuerdo ha salido adelante con el voto a favor de PP, UPYD, Ciudadanos, RAP.

Finalmente el pleno ha rechazado la moción presentada por IU para permitir la utilización transitoria para proyectos sociales de solares en desuso. Varios grupos han pedido que se tenga en cuenta en una próxima comisión informativa, pero se busque su cobertura legal que ahora no tiene a tenor de los informes de los servicios jurídicos del ayuntamiento.

Varios de los grupos de oposición han aprovechado el debate de esta moción para reprochar que el ayuntamiento sea tan consentidor con el incumplimiento de los plazos que marca la ley para el desarrollo urbanístico de los solares.