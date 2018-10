Anquela: "No nací del Oviedo, pero es imposible no identificarte con esto"

Este domingo el Real Oviedo tendrá una nueva oportunida de olvidar los malos resultados en casa, en el Carlos Tartiere, y lograr así la primera victoria como local de la temporada 2018/2019. Tras no poder imponerse a Extremadura, Real Zaragoza y Elche, ahora será el Albacete quien visite el estadio carbayón.

Para esta ocasión Juan Antonio Anquela contará con las bajas seguras de Carlos Martínez, Carlos Hernández, Toché y Oswaldo Alanís. Unas ausencias que hacen que varios jugadores del filial entren en la convocatoria para el encuentro del domingo a las 16.00 horas.

Este viernes el técnico jienense del Real Oviedo pasaba por sala de prensa de El Requexón para analizar la actualidad del equipo y en primer lugar explicó cómo se siente tras reivindicar su trabajo hace dos jornadas: "Yo no estoy nervioso, no estoy enfadado nunca, pero me preocupo. No os imagináis lo que me ha costado estar aquí. No nací del Oviedo, pero es imposible no identificarte con esto. El sentimiento de la gente al final te llega y eso es lo que te responsabiliza".

"Me espero un Tartiere que nos va a ayudar. El que siempre es. Ahora que vienen los problemas es cuando está la gente con nosotros y nos ayudará. Si no nos entregamos... Ellos siempre tienen la razón", comentó Anquela sobre el ambiente que se espera este fin de semana.



El objetivo será ganar en casa por primera vez esta campaña para quitarse un peso de encima: "Sí, la verdad que sí. Tenemos muchas ganas de quitar ese lastre que llevamos. Pero es que para ganar en casa hay que hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Fuimos inferiores al rival en casi todo. Largos, imprecisos... El rival ha sido mejor que nosotros por esas cosas. En Segunda los equipos tienen que estar juntos. En casa, salvo el primer día, no hemos dado esa sensación".

"Duele porque somos capaces. Hay que aguantar y saber en que terreno estamos. El que es futbolista tiene que estar preparado para estos momentos. Yo creo que el domingo lo vamos a conseguir, que vamos a jugar bien e intentaremos conseguir una victoria ante un buen rival", añadió Anquela sobre las diferentes versiones que han mostrado en este comienzo de competición.

En esta jornada los azules se medirán a un Albacete, que está en la parte alta de la clasificación de la Segunda División, y el entrenador andaluz avisa del potencial de los manchegos: "Ha cambiado muchos conceptos. El Albacete el año pasado me pareció un equipo muy sólido, difícil meterle mano. Este año desde el inicio está arriba, está jugando bien al fútbol. Cuidado con lo que tienen. La gente dice Albacete... y no mira. Mirad bien lo que tienen y veréis".

Además Anquela dejó un detalle significativo que tienen en común las dos victorias del Real Oviedo en lo que va de temporada: Los partidos que han ganado han sido con menor posesión que su rival. Una cuestión que analizaba de esta forma el técnico: "En casa tuvimos el balón pero estuvimos partidos. El contrario se limitaba a esperar para cogernos a la contra. Sin embargo el equipo fuera de casa ha estado armado, hemos replegado más y presionado bien. La posesión a veces es una gran mentira. Generalmente el que la tiene, y sabe tenerla, al final va a ganar. Pero nosotros en casa no hemos sabido tener el balón, y eso lo que te genera al final son contras. Es una cuestión muy clara. Esta mañana estuve hablando con Juanjo Carretero y me ha dicho lo mismo".

