Los sueños se hacen realidad cuando se persiguen

Un mes después de que José Heras Lupiani representara el nexo de unión cultural y tradicional entre las ciudades de Guadix y Baza como Cascamorras de 2018, con las intensas emociones vividas, ya reposadas y asimiladas, ha enviado un mensaje a los accitanos y bastetanos en forma de carta de agradecimiento por el cariño y apoyo recibido durante los días de celebración de la Fiesta del Cascamorras:

"Dirigido a los Bastetanos y Accitanos Cascamorreros de este año 2018.

Hola a todos, me gustaría empezar pronunciando una magnífica frase, "todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos", hoy más que nunca, sé que esta frase es veraz.

Cuando aún mis retinas siguen procesando las imágenes de todo lo que ha ocurrido hace un mes, solo me salen palabras de agradecimiento hacia todas aquellas personas que me habéis acompañado durante este gran sueño y del cual ya formáis parte. Podéis estar seguros que no lo olvidaré nunca.

Gracias de todo corazón por vuestro apoyo y por esas palabras de amabilidad y cariño que he recibido y aún sigo recibiendo de todos los accitanos y bastetanos, tanto personalmente, como por las redes sociales. He intentado leer todos y cada uno de vuestros magníficos comentarios, vosotros hacéis que esta fiesta sea cada día más grande.

Estas palabras las escribo con algunas lágrimas en los ojos y con el vello aún de punta, acordándome de cada uno de los momentos que he vivido en mis queridas ciudades de Baza y Guadix durante esos días, lágrimas de alegría de haber podido disfrutar y cumplir este sueño, lágrimas de satisfacción, emoción y respeto hacia la fiesta y por otra parte, lágrimas de tristeza porque se ha acabado algo que llevaba años esperando y que no sé si se volverá a repetir.

Por mi parte, ya os digo que ofrecí mi persona a la Hermandad de la Virgen de la Piedad para poder reencarnar a Juan Pedernal. Estoy seguro que me recibiréis con la misma aceptación, respeto, entusiasmo y cariño que he tenido este año por vuestra parte.

Sin más me despido con un hasta pronto y no con un adiós.

Un abrazo inmaculado del Cascamorras 2018, Jose Heras."