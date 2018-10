Al PeC 'no le consta' que CpB supiera de las negociaciones de la oposición

El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández ha aclarado que sólo los cinco grupo de oposición han articulado la propuesta de obras de la oposición. Es más, Fernández, a preguntas directas de los medios, ha asegurado que 'no le consta' la participación de Coalición por el Bierzo y, de hecho, señala el portavoz de Ponferrada en Común.

'Me atrevería a negar la mayor' ha remarcado Fernández quien también ha aclarado que no entrará 'en las guerras de otras formaciones', pero insiste, no tiene constancia de la participación de CpB 'ni antes, ni durante, ni después' aseguró.

Eso sí, dice Fernández que a Muñoz lo que no le consiste es que tache de antidemocrática la propuesta de obras con cargo a los remantentes ya que procede de la decisión conjunta de la oposición formada por 16 concejales frente a los 9 del gobierno y cogobierno que, sólo ya estadísticamente, dice, es democrática. Además, lamenta que hasta la fecha la oposición haya permitido que la Junta de Gobierno, restando competencias al pleno, haya gobernado la ciudad lo que, a su juicio, es claramente no democrático.