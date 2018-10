Álex de la Iglesia, los papitos y el "carácter encabronable"

Álex de la Iglesia siente cierta nostalgia por el Bilbao del pasado. Visita el programa A vivir que son dos días Euskadi con motivo del Premio BBK Ja! Bilbao 2018 que le otorgan a las 20.30 de este sábado en la Sala BBK. La novena edición del Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor reconoce la trayectoria del guionista, productor y director bilbaíno autor de películas como Acción mutante, El día de la bestia, La comunidad, Perdita Durango, Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi o Perfectos Desconocidos.

Álex de la Iglesia en los estudios de Cadena SER Euskadi / Cadena SER

"Echo de menos ese anterior Bilbao, negro, oscuro, demencial, delirante, en el que no había un fragmento de estabilidad y, al contrario, había una gran estabilidad en la fractura y en la locura", explica. "De ahí viene esa reacción ante lo terriblemente serio que era aquello. Y eso es lo que a mí me da energía y vida. Ahora Bilbao es un lugar tan absolutamente maravilloso que hay pocas cosas que hacer, surge poco la comedia en el Bilbao de hoy, porque todo está ya hecho, todo es perfecto". De la Iglesia advierte, además, que "es muy difícil reírte de la perfección. La perfección está acabada. Por eso la perfección afortunadamente no existe".

Preguntado por el premio, el director de cine confiesa que "es el comienzo del fin, cuando la gente empieza a decir que ya estoy muy mayor y me da un premio. Es una señal de alerta de tu trayectoria y de tu edad", aunque termina diciendo que "hay que llevarlo bien e incluso hay que alegrarse un montón".

Tras recibir el premio, será entrevistado por su amigo y compañero Carlos Areces, actor que ha participado en diversas películas de De la Iglesia como Las brujas de Zugarramurdi o Mi gran noche. Sobre la presencia de Areces en el festival, De la Iglesia expica que "tener papos a los hombres nos marca mucho -en alusión a los papos de Areces-. Yo tuve papos durante una época. Todos lo que hemos tenido papitos y papada tenemos esa tendencia a dejarnos barba para parecer gente más seria. Ese aspecto infantil que te da y que realmente no te abandona genera un carácter un encabronable, una persona que siempre está un poquito enfadada, para parecer un poco más duro".

Álex de la Iglesia insiste en subrayar el "punto de vista excéntrico de las cosas" del que parte. "De entrada, mi visión siempre es pesimista. Por eso, mi reacción ante eso es la opuesta, el humor. De la alegría no puede surgir más alegría, de ahí surge un cierto aburrimiento o un tedio". Considera que el humor "es un mecanismo para soportar la vida. Luego te vas dando cuenta de que esa manera de soportar es, en realidad, una manera de defenderse. El humor es como un escudo, y también es un arma muy poderosa, porque hace la guerra a la tristeza".

En el marco de Ja! Bilbao 2018, también va a participar el monologuista irlandés afincado en Donostia, Barry Manley con el espectáculo From Cork to Kortezubi que tendrá lugar el domingo 7 de octubre a las 19.00 en Bilborock.