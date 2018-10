85 años de Radio Bilbao

Cada primer viernes de mes, los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao cuentan con un espacio en el que subrayamos la esencia de esta capital a través de sus personajes, anécdotas, momentos históricos o instituciones. Consideramos que una radio decana lo es y con el permiso de los oyentes, este mes, octubre, cuando soplamos 85 velas, hemos dedicado unos minutos a repasar la historia y trayectoria de esta casa, Radio Bilbao.

Según María Jesús Cava, nuestra historiadora habitual en la sección 'Ser de Bilbao' "con el impulso de Ricardo Urgoiti, la escritura de constitución del embrión de la Cadena SER se firmó el 19 de diciembre de 1924 por, entre otras, -Telefunken, Compañía General de Electricidad, Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos (Marconi). La emisora fue inaugurada formalmente por el rey Alfonso XIII, el 17 de junio de 1925". Urgoiti se fue el primer Director General de la Cadena SER, Miguel Olea, director artístico, y Joaquín Ruiz, jefe técnico. La sede de Unión Radio Madrid se ubicó en el edificio de los Almacenes Madrid-París, en la Gran Vía madrileña.

Pero, ¿cuándo se produce la llegada de la radio a Euskadi? María Jesús relata que la primera emisora del País Vasco que comenzó a emitir fue Radio San Sebastián, EAJ-8, concedida provisionalmente a Sabino Ucelayeta el 15 de diciembre de 1924 . La concesión definitiva llegó el 24 de noviembre de 1925, para instalar la estación radiodifusora en el monte Igueldo. En 1927, Unión Radio compró a Ucelayeta la emisora de San Sebastián, una de las primeras adquiridas por Unión Radio, germen de la Cadena SER.

Radio Bilbao nació más tarde. Radio Emisora Bilbaína, EAJ 28, se inauguró el 31 de octubre de 1933. Pero los orígenes de la radio en Bilbao parten de una operación ocho años antes. Hubo dos primeras emisoras. Una primera se instaló en los locales de la Terraza frente a la Junta parroquia. Propiedad de Armando Otero. En 1925 Radio Club Vizcaya (EAJ 9), estuvo situada en el 4º piso del Hotel Carlton, propiedad de Nivardo Pina, conocido carbonero. (La otra Radio Vizcaya (EAJ 11).

Era la época de las “galenas”. Unión Radio compró la emisora del Carlton a finales de 1926 y le cambió el nombre por el de Unión Radio Bilbao, inaugurada el día 1 de abril de 1927, tal como relata un autor (Julián del Valle en un librito publicado en 1972) que conoció estos orígenes e historiadores (pocos) posteriores.

A mediados del mismo mes, Unión Radio compró Radio Vizcaya y la integró en Unión Radio Bilbao. Un año más tarde, en marzo de 1928, Unión Radio Bilbao solicitó permiso para aumentar la potencia y trasladar el emisor al monte Archanda.

En diciembre de 1928, un grupo de aficionados del Radio Club Vizcaya emprendieron una iniciativa particular de emisiones en onda corta, emisora a la que llamaron EAR 21. Y hasta 1933 no existió otra emisora de radio. El 27 de marzo de este año, don Daniel Urquijo recibió la concesión de la emisora EAJ 28. El día 3 de julio se constituyó "Radio Emisora Bilbaína, S. A." y el primer programa se radió el 31 de octubre.

Según María Jesús Cava, "cuando se inauguró -el ultimo día de octubre- de una etapa tan movida, la familia Urgoiti, que era un referente en la familia de editores, colocó micro en el despacho del jefe de gabinete de la República, Martinez Barrios para que inaugurase la emisora.

Desde los años 30 y hasta la guerra Radio Bilbao hizo famosos los jueves infantiles, con galas celebradas en el Teatro Campos…Tuvo que ver con el Gargantua y los Gigantes y cabezudos, Con la revolución del 34 Radio Bilbao se puso a disposición del Gobernador Civil, Angel Velarde. Por entonces Jose Maria Urquijo dirigía La Gaceta del Norte y Juan de la Cruz, El Pueblo vasco, muy populares.

Radio Bilbao siguió con normalidad sus emisiones e iniciativas. Entre ellas en 1935 apoyó la semanahospitalaria para lograr un sanatorio infantil para Bilbao.Al término de la guerra, Radio Emisora Bilbaína cambió su nombre por el de Radio Bilbao, y en diciembre de 1943 se incorporó a la cadena de emisoras de la SER, constituyendo el más importante grupo radiofónico de la década de 1930, quetras la Guerra Civil, se convertiría en 1940 en la Cadena SER.

La Cadena SER. recuerda nuestra historiadora, "alcanzó la fama durante la dictadura con programas de entretenimiento y seriales radiofónicos como Matilde, Perico y Periquín, Ama Rosa, Simplemente María o La Saga de los Porretas que forman parte ya de la historia de varias generaciones hasta la aparición y extensión de latelevisión".

En cada década, un éxito: En el recuento de hitos, la historiadora se detiene en una de esas noticias. "La primera en dar noticia del asesinato de Kennedy, Cabalgata fin de semana (co JL Pecker) Matinal cadena SER, El gran Musical… Los 40 principales (Iñigo)… José Maria García…Carrusel deportivo… etc, etc."