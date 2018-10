Podemos pide "más que una valla" para los terrenos contaminados de El Hondón

Miembros de Podemos, y vecinos de la zona se han desplazado esta mañana a los terrenos del Hondón, donde hace años estaba ubicada la antigua Potasas. Unos terrenos que según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear reconoce que hay contaminación radioactiva.

Andrés Pedreño, diputado Regional de Podemos, ha pedido a la Comunidad Autonoma de Murcia una política seria respecto a los suelos contaminados como los que hay en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, Mazarrón y ahora el Hondón. Pedreño ha criticado la propuesta hecha por la alcaldesa de Cartagena de instalar una valla para evitar que los ciudadanos pasen por la zona. Afirma que los vientos "no entienden de vallas" y estas no pueden contener las partículas de un suelo contaminado

La concejala de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, afirma que quién contamina debe pagar, y pide la convocatoria urgente de la Mesa de Calidad del Aire para estudiar la situación en la que se encuentran estos terrenos y politicas a seguir, puesto que no está de acuerdo con que la solución a corto plazo sea la instalación de unas vallas. Acusa también a la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, de no haber hecho nada por descontaminar estos terrenos. Podemos dice que son ya 17 años sin que se haya solucionado este problema que está afectando a la salud de los cartageneros.

Una protesta a la que se han sumado también los vecinos. Además, el presidente vecinal de Torreciega, Teodosio Romero, ha denunciado, al igual que los vecinos de los barrios afectados por los terreos del Hondón, que ellos también tienen suelo contaminado en las inmediaciones de su barrio. Esta contaminación proviene de la antigua Española del Zinc, y lamenta que se hayan olvidado de esta zona, cuándo se derribó la fábrica.

Por su parte el respresentante vecinal de Los Mateos ha lamentado, que su barrio se haya convertido en una zona marginal, porque debido a esta contaminacion de los terrenos del Hondón, las familias lo abandonaron para no volver.