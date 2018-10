Gutiérrez: "Estamos muy lejos de lo que yo quiero, pero mejoramos"

El técnico del C. D.Castellón, David Gutiérrez confía en lograr este sábado la primera victoria de la temporada, en el que será el tercer encuentro del técnico valenciano al frente del equipo tras la destitución de Sergi Escobar.

"El equipo va asimilando los conceptos. La portería a cero lograda en Teruel es algo positivo. Le hemos igualado en intensidad y disputa a los rivales, y en función de ello vamos a tener más la pelota y más opciones de atacar porque en casa hay de ganar", asegura Gutiérrez.

Para el inquilino del banquillo albinegro la prioridad pasa por "que te generen pocas ocasiones". Esa es la clave para "construir un buen equipo y esto se empezó a atisbar en Teruel". Aún así Gutiérrez considera que "estamos muy lejos de lo que yo es un buen equipo, pero estamos mejorando diariamente. Hay predisposición".

Respecto al encuentro ante el Cornellà, Guti se mostraba convencido de que el equipo mostrará una mejora. "Jugamos en casa y hemos de ser agresivos. Tenemos que demostrar que queremos ganar. Los resultados llegarán".

Aún así su planteamiento no se diferenciará mucho respecto al de Teruel. "El cuerpo me pide lo que crezcamos poco a poco. No habrá mucho cambio , pero se han de mejorar situaciones ofensivas".