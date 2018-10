¿Qué era una tarjeta black?

Aunque parezca una obviedad, las denominadas ‘Tarjetas Black’ fueron unas tarjetas negras que se entregaban a miembros de la dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid, que después, tras la fusión con otras seis Cajas, pasaría a ser Bankia

Pero no solo eran negras u opacas por su color, sino por su ausencia fiscal… Tarjetas que se entregaron a 86 personas para “dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una Visa que vendría a complementar las dietas que ya recibían”. Lo dice, literalmente, una sentencia… ¿Qué pasa? Que las compras realizadas con esas tarjetas no eran justificadas ni ante Caja Madrid y Bankia ni ante Hacienda. No había rastro, tal y como denunciaba ‘Eldiario.es’, que fue el medio que sacó a la luz pública esta trama en 2013.

Esta es una explicación inicial, pero quiero que escuchemos las declaraciones del ya fallecido Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y condenado por esta trama, ante la Fiscalía.