Sandoval: "El camino no es implantar cosas, si no convencer"

José Ramón Sandoval ha pasado por la de prensa para analizar el partido de mañana ante el Almería. Para el técnico blanquiverde, tiene que ser el partido del cambio de dinámica definitivo que el equipo necesita. Sandoval afirmó que “todos los problemas tienen solución, tengo que agarrarme de la mano de mi gente y creer en ellos. El camino no es implantar cosas, si no convencer. Si en los entrenamientos somos capaces de hacerlo, en los partidos también. Si no competimos es muy difícil, lo dijo ayer Aythami, hay que correr”.

Su rueda de prensa de la semana pasada en Granada sigue dando que hablar y el técnico de Humanes señaló que “si eso no lo hubiera dicho en el vestuario sería imposible de decirlo fuera. Sabía que cualquier jugador que saliera a hablar diría lo mismo. Los trapos sucios los lavo en el vestuario. Hay que reconocer el problema y a partir de ahí solucionarlo, no se pueden tirar balones fuera”.

El técnico ha convocado a todos los jugadores para mañana por lo que no hay convocatoria.