Happy End, Haneke en la Filmoteca

La Filmoteca de Andalucía estrena Happy end, último trabajo del realizador austríaco Michael Haneke, cuya presentación en España tuvo lugar en el marco de la 65 edición del Festival de San Sebastián, en su sección Perlas, que la recogía por haber formado parte de la sección oficial del Festival de Cannes. No obstante, la repercusión de este filme parece haber sido menor si lo comparamos con La cinta blanca y con Amour, que obtuvieron sendas Palmas de Oro, y para esta última Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Sin embargo, se trata de una gran obra que no puede ser evaluada a la ligera, ya que, contiene en su interior las claves temáticas y formales de toda la filmografía del director.

Nos sitúa dentro de un entorno que él conoce bien, una familia burguesa, de la que muestra tres generaciones. En ese ámbito retrata el individualismo, la soledad, la desesperanza, la muerte, los conflictos laborales, la crisis de los refugiados o las redes sociales como nueva forma de comunicación (o más bien de lo contrario). Temas que ya ha abordado con anterioridad y que funcionan como guiños autorreferenciales que aparecen condensados para que el espectador reflexione sobre este contexto que nos conduce a la catástrofe social.

Pero pese a la gravedad e intensidad de lo expuesto, el resultado hipnotiza al público que contempla impactado cuanto acontece en pantalla, sobre todo ante la presencia inquietante de la nieta del clan. Y es que, en el cine de Haneke, niños aparentemente normales cometen actos terribles.

Por último, otro de los aspectos destacables de la película son sus intérpretes, entre los que destacan Isabelle Huppert y Jean-Louis Trintignant, con los que el autor había trabajado anteriormente. Con esta película Trintignant se retira del cine y pone un happy end a una extensa y fructífera carrera que lo ha convertido en un referente del cine europeo.