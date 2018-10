Quique no se conforma: "¡Que siga la racha!"

Los seis goles de Quique González en sus cinco partidos jugados hablan de un delantero con números sobresalientes. El de Valladolid es el máximo goleador de la categoría, y eso que estuvo ausente dos partidos por lesión. Aún así, el ariete no se conforma y quiere seguir explotando su buen momento. "Que siga la racha", confesaba este viernes. La sonrisa se deja ver en cada frase del jugador.

Quique / RC Deportivo

"A nivel personal, mejor imposible. Deseo continuar así", confesaba González. Para el máximo anotador del equipo, el secreto de su éxito está en el buen funcionamiento del colectivo y en la enorme confianza que el cuerpo técnico depositó en él. "Desde que llegué me han acogido muy bien. Cuando uno es feliz las cosas suelen salir bien", aseguraba. "Yo soy muy ambicioso. Pero no me conformo con eso. Eres de los primeros que defienden. Aguantarlas y dejar de cara. Dar continuidad al juego. El primero en defender", añadió.

Echando la vista atrás, ahora es cuando Quique González disfruta más de su situación. Viene de años difíciles, con pocos goles en Osasuna, o de tener que buscarse la vida de ciudad en ciudad hasta hacerse un hueco importante en un equipo: "Llegar hasta aquí me ha costado mucho. A veces me paro a pensar lo que me ha costado. Y no lo quiero perder y por supuesto que no me conformo".

Porque sabe cómo es el fútbol, Quique se da cuenta de lo importante que es tener los pies en el suelo. "Los delanteros, si metes goles te van a decir que eres muy bueno. Si no los metes te critican". En ese sentido no quiere ni oír hablar del ascenso. Obsesionarse con el objetivo a estas alturas puede ser peligroso para el equilibrio del grupo. "sería un error", afirmó, y para aquellos compañeros que lo piensen a estas alturas, "que se olviden", recomendó el pucelano. Quique González cree que hay que ir "partido a partido y disfrutar del camino".

Quique González también se refirió al Málaga, el rival del domingo en Riazor. Los andaluces llegan como líderes y tras sólo haber perdido un partido en las siete jornadas. El resto de sus duelos terminaron con un triunfo. Su solidez defensiva, ya que sólo encajaron dos goles, habla de un partido que probablemente sea cerrado y con pocos goles. Sin embargo, el ariete del Dépor no descarta un resultado más abultado. "El fútbol es caprichoso y nunca se sabe", comentó. Para él, lo fundamental es que se vea un buen partido.