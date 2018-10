El PP de Oleiros acusa al concello de "faltar a la verdad" en O Seixo

El grupo municipal del PP de Oleiros exige al concello que valle la zona de O Seixo, el lugar en el que existe un foso no señalizado en el que ya se han caído dos personas. Los conservadores que el lugar supone un grave peligro para los vecinos.

El candidato popular José Ángel Bonome acusa al alcalde del municipio, Ángel García Seoane de engañar a los ciudadanos, ya que, si ese lugar es competencia del gobierno local, no están actuando para evitar futuros accidentes. Si O Seixo no es responsabilidad del cocnello no entienden por qué existe una partida económica dedicada a reparar el foso. Insta al ejecutivo local y a los responsables de Demarcación de Costas a llegar a un acuerdo y dejar de pasarse el problema de una administración a otra.