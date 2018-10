Isabel Bonig: "La Ley de Turismo obstaculiza a quien lo quiere hacer bien"

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig se reunía, ayer jueves por la tarde, con representantes del sector turístico, en el parador de Turismo de Xàbia.

Sobre la mesa, la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana; y en especial su artículo 65.

Este artículo es el que indica que los Ayuntamientos deben expedir unos informes urbanísticos de compatibilidad imprescindibles para que una propiedad sea considerada como “vivienda de uso turístico” y pueda ser dada de alta en el registro de Turismo.

Bonig criticaba el “caos" que ha generado la entrada en vigor de esta nueva Ley de Turismo, en julio de este año.

En la misma se recoge que para darse de alta en el registro de apartamentos turísticos se necesita que el Ayuntamiento emita un informe de compatibilidad.

Y ahí es donde surge el problema, apunta Bonig, ya que los Consistorios o bien no saben cómo se tienen que expedir los mismos. O bien en sus Planes Generales no está contemplado el uso de vivienda turística y no se pueden emitir estos informes.

La presidenta del PP regional reprochaba, además, las declaraciones del Secretario Autonómico de Turismo, Francesco Colomer señalando que se modifiquen los planes generales de cada municipio.

Insistía Bonig en que esta ley es un "obstáculo", "se da al margen del sector de los apartamentos turísticos" y favorece, a su juicio, el apartamento ilegal "y penaliza a quien lo quiere hacer bien".

Asimismo, la presidenta de los populares valencianos señalaba el malestar y la preocupación que esta ley ha suscitado entre el sector.

Ante esta situación, desde el PP proponen un par de soluciones.

Por un lado, han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para "dejar en suspenso este informe de compatibilidad urbanística y su sustitución por la licencia de ocupación". Y "en cuanto se suspende el artículo, llegar a una solución con los Ayuntamientos, que podría ser la licencia de ocupación".

Y por otro lado, en la Ley de Acompañamiento, piden que se modifique el artículo 65, que es el que exige la expedición de dicho informe de compatibilidad.