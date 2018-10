CCOO del Ayuntamiento denuncia "una situación insoportable" en el Polivalente de Carrús

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento ha denunciado que la falta de personal y una mala organización de Servicios Sociales está provocando que existan demoras en la resolución de expedientes de personas que necesitan una respuesta rápida. Además, han explicado que esta situación está ocasionando "graves situaciones de estrés entre los trabajadores".

Comisiones Obreras ha recordado que el barrio de Carrús tiene una población cercana a las 64.000 personas "en su mayoría mayores, extranjeros y población inactiva" que buscan en la administración una protección de derechos básicos que desde el centro no se pueden atender con urgencia y calidad al estar desbordados.

Ante esta situación, la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento ha reclamado un nuevo centro social que atienda la población de Carrús Este. Mientras tanto, han solicitado urgentemente que se refuerce el personal del actual Polivalente y se habiliten nuevos despachos en zonas que actualmente se utilizan para otros usos con menor demanda.

Finalmente, han responsabilizado directamente a la Administración de la actual situación que, hasta el momento, no han aumentado el número de profesionales. Desde CCOO no descartan las movilizaciones si el Ayuntamiento no da una respuesta urgente.

La concejala de Bienestar Social, Teresa Maciá, ha reconocido hoy la actual problemática, ante la falta de personal para poder atender todos los casos. Pero, también asegura que en ningún momento se han dejado de tramitar los expedientes.

Ha recalcado que a nivel de Dependencia, Elche sigue siendo uno de los municipios que con más celeridad está resolviendo los expedientes ante la Conselleria.