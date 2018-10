El Eldense no ha renovado el convenio con Cruz Roja

Los aficionados que acuden regularmente al estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” para ver los partidos del C. D. Eldense habrán echado en falta la presencia de los miembros de la Asamblea Local de Cruz Roja Elda con su ambulancia.

Cruz Roja en un partido del Eldense / Cadena SER

El motivo no es otro que el incumplimiento por parte del Grupo SAME, inversor del Eldense la pasada campaña, de la mitad de lo estipulado en el convenio firmado por la entidad azulgrana y la ONG.

Cruz Roja sí estuvo en el primer partido de liga contra el Rayo Ibense pero ya no acudió a los dos posteriores contra el Villarreal “C” y el Silla C. F. y es que desde ese colectivo aseguran que “ha sido imposible fijar una reunión para conocer la voluntad del presidente del Eldense, José Mª Roig, para cumplir lo que resta del convenio de la temporada pasada y conocer si ese acuerdo se va a renovar”. Desde Cruz Roja Elda lamentan el “nulo interés” mostrado por el Eldense para alcanzar un acuerdo argumentando que “el presidente no ha respondido a nuestros requerimientos por lo que entendemos que no existe interés en que sigamos ofreciendo el servicio preventivo de los partidos”.

Ya han adelantado que tampoco estarán el domingo cuando visite el Orihuela el estadio de la calle Heidelberg donde se prevé una asistencia de público superior al millar de personas “con el riesgo que ello supone además de para los futbolistas, para los aficionados que estén en las gradas”. Eso sí, desde Cruz Roja aclaran que si son requeridos para acudir a una urgencia no dudarán en hacerlo.