Company se distancia de Matas "hace 15 años de ese PP"

El presidente regional del Partido Popular marca distancias con los casos de corrupción que afectan a la formación, que se están juzgando actualmente y que sientan esta semana en el banquillo al ex presidente de la formación Jaume Matas y al ex secretario general, José María Rodríguez.

Biel Company reconoce que estas situaciones "no se viven con alegría" pero recalca que son hechos "que se remontan a hace quince años". Dice que hay que esperar a lo que digan los tribunales, pero al mismo tiempo señala que él responde de la etapa actual. Company afirma que si se demuestra algún tipo de ilegalidad que afecte a miembros de la formación "pedirán responsabilidades". Lo que si deja claro es que no se juzgará a la ligera ni se condenará a nadie si no hay evidencias "se ha condenado a gente que después se ha demostrado que no había nada, por lo que ahora es el momento de estar tranquilos".

Críticas a la gestión del Govern

El Partido Popular Balear ha entrado de lleno en la precampaña electoral. Ha reunido este viernes a su comité de dirección en Formentera y los mensajes después de ese encuentro al que han asistido responsables de cada una de las islas apuntan a la cita con las urnas de mayo de 2019.

Biel Company ha puesto a la Pitiusa menor de ejemplo de la falta de gestión del ejecutivo Armengol. Señala que no se ha dado respuesta a problemas "como las infraestructuras educativas o el transporte marítimo a pesar de que tienen 1.300 millones de euros más para poder gastar". Company dice que la única promoción de viviendas de protección oficial que se acabará en esta legislatura son los 14 pisos que se iniciaron en la pasada legislatura.

El presidente del PP afirma que los progresistas "no tienen capacidad de gestión, se ven sobrepasados y su único recurso es la prohibición". Alerta de que esto se está notando también en la economía y en las cifras del paro.

En la misma línea el presidente del PP de Formentera, José Alcaraz, dice que "ya nos hemos puesto las pilas con la mirada puesta en las próximas elecciones". Asegura que el Govern Armengol no ha cumplido sus promesas en la Pitiusa menor, "porque los principales problemas singuen sin resolverse y en algunos casos se han agravado". Alcaraz afirma que "hay un run run en la calle después de 12 años de gobierno de izquierdas que reclama un cambio" y señala que el Partido Popular es la única formación que puede materializarlo.

Sostiene que sólo cuando ha gobernado el PP en Formentera han llegado inversiones o se han creado instituciones como el Consell Insular.