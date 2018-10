Continuidad y José Alonso como lateral

La Cultural que visite el domingo al Unión Adarve estará marcada por la continuidad en su formación y Víctor Cea no tocará su once más allá de la obligada baja de Viti, expulsado la pasada jornada, que vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la discutible configuración de la plantilla con solo dos laterales puros. Cea confirmó que Nicho Escalante, definido por él mismo como la alternativa al lateral zurdo, no se moverá del eje de la defensa. La dolencia de Unai Albizua abre las puertas a otro "parche", el también central José Alonso. "En ocasiones para corregir una baja tendemos a mover varias cosas y desestabilizamos varios aspectos. En esta ocasión no vamos a dar ese paso", explicó el técnico. Otras certezas: Liberto, con una sobrecarga en el abductor, no entrará en la lista y su hueco lo ocupará el delantero del filial Juan Romagnoli.

En su comparecencia semanal, el entrenador del cuadro leonés se apartó del emocionante regreso que le espera ante su pasado más cercano y pidió más a los suyos. Del Unión Adarve tiene la mejor opinión: "dispone de la mejor plantilla de su historia bajo de mi punto de vista por experiencia y capacidades y probablemente el Adarve esté en la parte alta de la competición cuando acabe la temporada, entre los seis primeros. Estoy convencido". Por otra parte se refirió a los buenos resultados de la Cultural lejos del Reino en contraposición con su rendimiento en casa: "estamos siendo más fiables en resultados fuera. La dinámica es buena, pero el juego puede y debe ser mejor. Trabajamos en dar continuidad al derroche, pero también en un mejor desarrollo del partido".

Sobre su semana, en la que no ha desaparecido la lupa acerca de su labor, señaló Cea que "estamos muy motivados y para lograr los éxitos que el club y la ciudad pretenden tenemos que estar enfocados en trabajar mucho y bien por lo que si atendemos a elementos extrenos, trabajaremos de peor manera. Lo mejor de mí debe salir siempre, independientemente de los rumores" y no negó haber variado algunos de sus protocolos en las sesiones de entrenamiento a petición de sus futbolistas. "Somos 30 personas que nos tenemos que entender y no creemos en una única manera de trabajar y sí en buscar un punto en común donde todos nos sintamos cómodos y el equipo trabaje bien", dijo.